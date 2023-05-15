El manual busca ser una guía práctica para que las "nenis" tengan información básica del SAT y los impuestos, y para promover la inscripción de estas emprendedoras al RFC A las emprendedoras que usan las redes sociales como una de sus principales herramientas de venta, se les denominó nuevas emprendedoras de negocios por internet (neni). De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la mayoría de las "nenis" se encuentran en la informalidad: el 80 por ciento. Esto les impide tener una identidad fiscal, hacer válidos sus derechos y cumplir con sus obligaciones como contribuyentes al gasto público del país. Además, se exponen a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) las multe por no pagar impuestos por generar ingresos. En este contexto, alumnas de la Universidad Jesuita de Guadalajara o Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), crearon el manual "Nenis y el SAT". A través de un comunicado, el ITESO informó que el manual busca ser una guía práctica para que las "neni" tengan información básica del SAT y los impuestos, y para promover la inscripción de estas emprendedoras al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Además de los pasos a seguir para inscribirse en el RFC, el manual contiene descripciones de los regímenes fiscales en los que las emprendedoras pueden entrar, así como las obligaciones y derechos que corresponden. Entre los perfiles fiscales que incluye están los regímenes de actividad empresarial, profesional, de arrendamiento, plataformas digitales y el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Asimismo, se facilita información relacionada con la firma electrónica (e.firma), las declaraciones de impuestos y la facturación, así como una sección de consejos generales. Puedes ver el manual "Nenis y el SAT" aquí / Fecha de publicación: mayo de 2023.