Solución a tu medida Infonavit es una de las alternativas para los trabajadores que hayan visto reducidos sus ingresos. Debido a la pandemia de COVID-19, muchos negocios tuvieron que reducir sus op...

Solución a tu medida Infonavit es una de las alternativas para los trabajadores que hayan visto reducidos sus ingresos. Debido a la pandemia de COVID-19, muchos negocios tuvieron que reducir sus operaciones, vieron reducidas sus ventas o, de plano, tuvieron que cerrar cuando el semáforo epidemiológico así lo exigió. Como consecuencia, los despidos y los recortes salariales fueron frecuentes. Cuando a un trabajador le recortan su salario, es de esperarse que tenga problemas para cumplir con las obligaciones financieras adquiridas, como un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Para situaciones como ésta existe Solución a tu medida Infonavit, una reestructuración de los pagos para aquellos trabajadores que por algún motivo hayan visto reducidos sus ingresos.

¿En qué consiste?

Si un trabajador ve disminuidos sus ingresos, el Instituto le otorga una reducción en su factor de pago durante 12 meses. En la reestructuración del pago se tome en consideración el adeudo y la capacidad de pago del trabajador. El beneficio puede renovarse las veces que sea necesario y aplica tanto si el crédito está en VSM o pesos. Sin embargo, es necesario que el crédito se haya originado entre 2014 y 2017.

Requisitos para acceder a Solución a tu medida Infonavit

Si tienes trabajo, necesitas llevar al menos tres bimestres de cotización continua y el crédito debe tener al menos dos años.

Si no tienes empleo, el crédito debe tener por lo menos un año.

Ve al área de cobranza de la delegación del Infonavit en que obtuviste el crédito con los siguientes documentos: Número de seguridad social (NSS) o el número de tu crédito Copia de una identificación oficial Comprobante de domicilio

Otra alternativa es llamar a Infonatel para pedir la visita de un asesor certificado de cobranza, quien te hablará de las soluciones disponibles según tus necesidades.

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