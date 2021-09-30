En el primer semestre del año, el SAT presentó denuncias contra más de 300 de sus propios servidores públicos por actos de corrupción. De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión, en el prime...

En el primer semestre del año, el SAT presentó denuncias contra más de 300 de sus propios servidores públicos por actos de corrupción. De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión, en el primer semestre de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) promovió 229 denuncias ante el Órgano Interno de Control (OIC) en contra de 335 servidores públicos por actos de corrupción. El 47% de estos servidores públicos corresponden a la Administración General de Aduanas. Además, en el mismo periodo se presentaron 437 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), que involucran a 452 personas, de las cuales 75 han sido vinculadas a proceso, 2 servidores públicos, 35 personas físicas y 38 personas morales. El Informe dice que los principales delitos cometidos son: delincuencia organizada, ejercicio ilícito de servicio público, acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, equiparable al contrabando y falsificación de documentos. En entrevista con Reforma, Lourdes Pinzón, integrante de la Comisión de Peritos Contables del Colegio de Contadores de México, explicó que estas denuncias deben presentarse contra altos mandos para conseguir los mejores resultados. Esto es más importante en los casos de aduanas, de acuerdo con la especialista.

SAT también persigue venta de citas

A inicios de septiembre, el SAT separó del cargo a 36 funcionarios por acaparar y vender citas para la realización de trámites fiscales. De acuerdo con la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, la oferta de citas disminuyó debido a las medidas implementadas para evitar la propagación del COVID-19. Esto generó un rezago en los trámites fiscales y un mercado negro de citas. En una conferencia la funcionaria recordó que el SAT identificó tres actos de corrupción relacionados con la obtención de citas:

Terceros que desarrollaron robots que acaparaban las citas al momento que el SAT las ponía a disposición. Grupos de personas dedicadas al acaparamiento de citas, que se conocen como “granjas de bots”. Redes de servidores públicos corruptos que apartaban citas directamente en los sistemas del SAT.

En el último caso, Buenrostro Sánchez dijo que los funcionarios que fueron separados de su cargo, actualmente se encuentran en procedimientos administrativos por la venta de citas. La jefa del SAT indicó que los funcionarios que fueron separados de sus cargos, laboraban principalmente en las áreas de Servicios al Contribuyente y Tecnologías de la Información. Con información de Reforma https://www.reforma.com/denuncia-sat-corrupcion-de-sus-empleados/ar2268164

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