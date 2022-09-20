El mandatario recordó que la condonación de impuestos está prohibida y que ahora todos deben pagar impuestos El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina a entre 20 y 30 grandes contribuyentes que deben cerca de 100 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). "Los 20 deben de ser como unos 100 mil millones, o sea, son como 100 mil y es bastante, siempre los potentados, o sea, no potentados, las grandes corporaciones económicas y financieras", dijo el mandatario. López Obrador adelantó que la próxima semana tendrá una reunión con todo el equipo del SAT para analizar el tema, luego de que ayer el director de la unidad de grandes contribuyentes le dio a conocer una lista de las empresas con rezago. Para AMLO, hay algunos grandes contribuyentes que piensan que si no pagan, cuando venga el nuevo Gobierno de México habrá condonación de impuestos. "Quedan rezagos pendientes y además hay quienes no aceptan la nueva realidad y piensan que con argucias legaloides, amparos y otras triquiñuelas van a poder evitar que el pago", expresó el mandatario. Pero López Obrador les aconsejo que paguen, y advirtió que la defraudación fiscal es de carácter penal. El presidente explicó que dichos contribuyentes quieren que se pase el tiempo y apuestan a tácticas dilatorias. Pero "vamos a seguir pendientes", aseguró. En este contexto, recordó que la condonación de impuestos está prohibida y que ahora todos deben pagar impuestos. Lo anterior se debe a que durante el gobierno de López Obrador se reformó el artículo 28, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), para que quedara de la siguiente manera: “Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos; las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria”.