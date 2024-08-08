Aquellos patrones que presten servicios especializados, incluyendo las empresas de grupo, deberán considerar esta obligación para los recibos de nómina Con la reforma a la subcontratación, las empresas no pueden subcontratar personal, sólo servicios especializados, pero el proveedor tiene que contar con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). Aquellos patrones que se registren como prestadores de servicios especializados en el REPSE y presten servicios que consistan en poner personal a disposición del cliente, deben considerar que en su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con Complemento para Nómina (Recibo de Nómina), existe un apartado para incluir datos correspondientes a la subcontratación. La consultora Fiscalia indica que como parte del nodo “Receptor”, que es donde van los datos de identificación y laborales del empleado, existe un subnodo denominado “SubContratacion”. Este es un nodo condicional para expresar la lista de las personas que subcontrataron al trabajador, o sea, aquellas a las que el trabajador se puso a su disposición. Explicó que el que sea un nodo condicional significa que se llena sólo bajo ciertas condiciones, pero si esas condiciones se cumplen, entonces su llenado es obligatorio. En este caso, la condición que se cumple es que se trata de una subcontratación y, por ende, es obligatorio llenar estos campos. Además, señaló que el subnodo SubContratacion se compone de dos atributos (campos):

RfcLabora: Campo para expresar el RFC de la persona que subcontrata. Es decir, el RFC de la persona a favor de quien se pone a disposición este trabajador.

PorcentajeTiempo: Campo para expresar el porcentaje del tiempo que prestó sus servicios el trabajador para el RFC que lo ha subcontratado; es decir, el porcentaje de su tiempo que prestó sus servicios para el RFC anterior. En el caso de que un porcentaje de tiempo el trabajador no hubiera estado puesto a disposición de un tercero, entonces deberá indicarse el RFC de su patrón, con el porcentaje de tiempo en que no estuvo laborando para un tercero.

Fiscalia indicó que este subnodo puede colocarse repetidamente dentro del nodo Emisor tantas veces sea necesario. De esta manera, si un trabajador prestó servicios a varios RFC durante el período (semana, decena, quincena, etcétera) que cubre el recibo de nómina, se colocarán tantos subnodos SubContratacion como sea necesario para informar todos los RFC del período, de forma que la suma de todos los campos “PorcentajeTiempo” sumen 100%. Se debe recordar que uno de los requisitos de deducción, establecido en el Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), es que los comprobantes fiscales reúnan los requisitos establecidos. Por eso, en aras de salvaguardar la deducibilidad de la nómina, aquellos patrones que presten servicios especializados, incluyendo las empresas de grupo, deberán considerar esta obligación para los recibos de nómina de aquellos trabajadores que estén siendo puestos a disposición de los clientes.