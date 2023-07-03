El fisco utilizó el estándar internacional EOIR, por sus siglas en inglés, que exige que una autoridad tributaria proporcione información relevante a otra autoridad La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revela que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró recaudar 546 millones de euros por el intercambio de información con autoridades fiscales de otros países, detectando inconsistencias en el pago de impuestos de un contribuyente. Según el documento "Transparencia Fiscal en América Latina 2023. Informe de Progreso de la Declaración de Punta del Este", el SAT utilizó el estándar internacional llamado Intercambio de Información Previa Solicitud (EOIR, por sus siglas en inglés). Este estándar exige que una autoridad tributaria proporcione información relevante a otra autoridad para permitir una investigación adecuada y la aplicación de leyes tributarias. El EOIR es aplicado por los 168 miembros del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, incluyendo los 15 países latinoamericanos, entre ellos México. De acuerdo con el informe, el SAT pudo cobrar un total de 546 millones de euros en Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualizaciones y recargos, gracias a la información proporcionada por cuatro jurisdicciones. La auditoría realizada por el fisco determinó que las deducciones pretendidas por el contribuyente no eran admisibles según la Ley del ISR. En un caso, dos empresas residentes en México crearon una tercera compañía que realizó una venta de activos con una empresa de otro país. El fisco mexicano descubrió que los beneficiarios finales de los activos vendidos eran las dos empresas mexicanas, no otra como se había reportado. Por lo tanto, las deducciones fueron desestimadas y el SAT logró recaudar 546 millones de euros. En otro caso, una empresa residente en México realizó operaciones de arrendamiento de embarcaciones con una empresa residente de otro país. El fisco solicitó información para verificar el beneficiario final y descubrió que las actividades económicas de la empresa extranjera no habían sido declaradas ni gravadas en su país de origen. Como resultado, el SAT determinó que no procedían las deducciones por 4 millones de euros que se pretendían realizar. Según la OCDE, solo seis países latinoamericanos reportaron un aumento en las solicitudes de información a través del EOIR durante 2022. México registró 148 solicitudes mediante este estándar, lo que representa un aumento anual del 82.7%.