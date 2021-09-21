El RESICO podría ser una de las mejores estrategias del SAT para aumentar la recaudación de ISR y cumplir con lo establecido en la Ley de Ingresos. Como parte de la propuesta de cambios fiscales de...

El RESICO podría ser una de las mejores estrategias del SAT para aumentar la recaudación de ISR y cumplir con lo establecido en la Ley de Ingresos. Como parte de la propuesta de cambios fiscales del Paquete Económico 2022, la Secretaría de Hacienda incluyó la implementación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Con la entrada en vigor del nuevo régimen, que es opcional, se busca simplificar el pago de impuestos y la administración, configurándose como un régimen de impuesto sobre ingreso bruto, sin deducciones, pero con tasa progresiva máxima de 2.5%. Las personas físicas con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año podrá acceder a él. De acuerdo con la SHCP, hay cerca de 10 millones de personas físicas con actividad empresarial elegibles para el régimen. Para personas morales, el límite es de 35 millones de pesos al año.

RESICO será crucial en recaudación

Como señala El Economista, la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación establece una recaudación de 3 billones 944 mil millones de pesos para 2022. Esto representa un aumento de 7.7% frente lo aprobado para este año. La base de esta recaudación será el ISR, ya que se esperan ingresos por 2 billones 73 mil millones de pesos. En entrevista con el mismo medio, Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económico en Monex Casa de Bolsa, explicó que el RESICO aumentará la base gravable, lo que llevará a un mayor cobro de ISR. De acuerdo con Raquel Buenrostro, jefa del SAT, en países donde se han adoptado medidas similares la base de contribuyentes ha crecido entre 15% y 30% en un plazo de tres a cinco años. Para el caso de México, la funcionaria espera un crecimiento de entre 15% y 20%. Luis Pérez de Acha, experto en derecho fiscal, explicó en entrevista con el mismo medio la doble función del RESICO. Por un lado, aumentará la recaudación inmediata al hacer que más contribuyentes que actualmente no pagan ISR comiencen a hacerlo. Por otro lado, más contribuyentes se dará de alta y quedarán bajo el control de las autoridades fiscales para los próximos años. Con información de El Economista y Forbes https://www.forbes.com.mx/sat-96-empresas-cambio-regimen-impuestos-confianza/ https://www.eleconomista.com.mx/economia/Ante-meta-de-recaudacion-tributaria-el-nuevo-regimen-fundamental-20210919-0045.html

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