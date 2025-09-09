La iniciativa federal propone subir de 30% a 50% el IEPS a apuestas, incluidas plataformas extranjeras, y crear un 8% para videojuegos con contenido extremo El Gobierno federal puso la mira en las ...

La iniciativa federal propone subir de 30% a 50% el IEPS a apuestas, incluidas plataformas extranjeras, y crear un 8% para videojuegos con contenido extremo El Gobierno federal puso la mira en las apuestas digitales sin control y en los videojuegos con contenido extremo. La propuesta de reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) plantea subir del 30 al 50 por ciento la tasa aplicable a juegos y sorteos, incluyendo las plataformas extranjeras que hoy operan en México sin permiso. La Secretaría de Hacienda estima que, con el nuevo esquema, la recaudación alcanzaría 5 mil 24 millones de pesos en 2026, un 35% más que lo proyectado para 2025. La apuesta es ampliar la base, ordenar un mercado con fuerte presencia digital y enviar una señal de control en actividades de riesgo para la salud y la seguridad social.

Cómo cambiaría el impuesto a las apuestas

Concepto Situación actual Propuesta 2026 Objetivo fiscal Apuestas y sorteos (casinos físicos) IEPS 30% IEPS 50% Desincentivar riesgos y elevar ingresos Apuestas en línea (plataformas extranjeras) Brechas de cobro y control IEPS 50% + obligaciones en México Formalizar y cobrar a operadores sin permiso

Dato clave: de acuerdo con la AIEJA, plataformas radicadas fuera del país concentrarían hasta 60% del mercado sin pagar impuestos ni cumplir reglas de la Segob.

Plataformas digitales en la mira: requisitos para operar

La propuesta replica el modelo de cumplimiento ya visto en otros servicios digitales. Para ofrecer apuestas a usuarios en México, los operadores deberán cumplir con un paquete mínimo de obligaciones.

Obligación Descripción operativa Registro en el RFC Inscripción como retenedor y emisor de declaraciones periódicas. Firma electrónica avanzada Tramitación y resguardo de la e.firma para gestión ante el sat. Representante y domicilio en México Designación de apoderado legal y domicilio para notificaciones y auditorías. Información transparente al usuario Mostrar el impuesto retenido en cada transacción de apuesta. Declaración y pago mensual Enterar al SAT los recursos recaudados por IEPS en forma mensual. Padrón de usuarios-apostadores Enviar relación de usuarios vinculada al pago del impuesto.

Sanciones: qué pasa si una plataforma no cumple

El proyecto prevé mano dura para los incumplidos. Si una plataforma elude el registro o el pago, podrá ordenarse la suspensión temporal de su servicio en México mediante el bloqueo de acceso a través de los concesionarios de telecomunicaciones, hasta que regularice su situación fiscal.

Videojuegos con contenido extremo tendrían un nuevo IEPS

Además del ajuste a apuestas, la reforma introduce un gravamen del 8% a los videojuegos con contenido violento, extremo o solo para adultos. La base no se limita al juego completo: incluye descargas, expansiones y contenidos adicionales (dlc) adquiridos por el usuario.

Producto digital Alcance del 8% propuesto Finalidad declarada Juego completo con clasificación para adultos Compra física y digital Señal regulatoria y recaudatoria dlc, pases de temporada y microtransacciones Descargas y compras dentro del juego Evitar elusión vía contenidos adicionales

Qué significaría para usuarios y operadores

Usuarios de apuestas podrían ver precios efectivos más altos por la traslación del impuesto y mayor transparencia en cargos.

Operadores, incluidos los extranjeros, enfrentarían costos de cumplimiento: inscripción fiscal, reporteo mensual y controles de información.

El mercado informal en línea quedaría bajo riesgo de bloqueo si mantiene operaciones sin regularizarse.

Lo que falta por definirse

La iniciativa deberá discutirse y votarse en el Congreso. En el camino legislativo se clarificarán criterios de clasificación de videojuegos, reglas técnicas para el padrón de usuarios y protocolos de bloqueo temporal coordinados con telecomunicaciones.