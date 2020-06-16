Las beneficios que ofrece el instituto tienen como objetivo que los trabajadores conserven su vivienda y tengan solvencia financiera ante la crisis económica. La emergencia sanitaria que provocó la...

Las beneficios que ofrece el instituto tienen como objetivo que los trabajadores conserven su vivienda y tengan solvencia financiera ante la crisis económica. La emergencia sanitaria que provocó la pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto devastador en el empleo en México. Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Jornada Nacional de Sana Distancia ocasionó la pérdida de más de 1 millón de empleos formales de marzo a mayo. En este contexto, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implementó tres programas en beneficio de los derechohabientes que hayan pedido un crédito para vivienda. Los trabajadores tienen hasta el 30 de junio 2020 para solicitar uno de los tres programas que ofrece la institución. Los programas son los siguientes:

Seguro de desempleo: cubrirá hasta tres mensualidades del crédito, congelando el saldo de la cuenta, sin capitalizar intereses y sin cobro de copago.

cubrirá hasta tres mensualidades del crédito, congelando el saldo de la cuenta, sin capitalizar intereses y sin cobro de copago. Prórroga o diferimiento por tres meses en el pago de la mensualidad hipotecaria, capital e intereses, con congelamiento de saldo.

por tres meses en el pago de la mensualidad hipotecaria, capital e intereses, con congelamiento de saldo. La combinación de seguro de desempleo y la prórroga en el pago de mensualidades.

Los programas del Infonavit ya han beneficiado a 158 mil trabajadores

Entre el 15 de abril al 14 de junio, el Infonavit ha otorgado las ayudas a 158 derechohabientes. De ellos, 62 mil 731 recibieron el seguro de desempleo; 30 mil 774 las prórrogas sin intereses, y 64 mil 496 la combinación del seguro de desempleo y la prórroga del pago. El 53% de los apoyos se concentran en 8 entidades: Estado de México, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Yucatán y Puebla.

¿Cómo se solicitan?

Para solicitar uno de los programas, hay que ingresar a Mi Cuenta Infonavit con tu correo electrónico o usuario y contraseña, una vez adentro tendrás que responder un cuestionario que servirá para determinar el beneficio que se otorgará. El objetivo de estos programas es que aliviar la carga financiera de los trabajadores, para que no pierdan su vivienda debido a la pérdida del empleo o la disminución de sus ingresos. Puedes revisar el boletín del Infonavit aquí.

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