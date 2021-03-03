El IMCP realizó un congreso internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero (PLD). El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente realizó el congreso internacional “Prevenció...

El IMCP realizó un congreso internacional sobre Prevención de Lavado de Dinero (PLD). El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente realizó el congreso internacional “Prevención de Lavado de Dinero, rebasando fronteras. Retos 2021”. El evento se realizó los días 24 y 25 de febrero, para las personas interesadas en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). El IMCP publicó los videos de las ponencias en su portal de internet y son de acceso gratuito. [embed]https://youtu.be/3oVgKk2jKyQ[/embed]

Participantes del congreso de Prevención de Lavado de Dinero

Entre los especialistas que participaron en el congreso internacional, se encuentran los siguientes:

Elisa de Anda Madrazo . Vicepresidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Wendy G. Lora Pérez . Abogada penalista y consultora para los temas de Prevención de Lavado de Activos (PLA).

Omar Mariano Torres López Lena . Director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “A” de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

David E. Merino Téllez . Coordinador general del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Cámara de Diputados.

Mariano Federici . Director de K2 Integrity, ex titular de la UIF Argentina y expresidente de Grupo Egmont.

Yehuda Shaffer . Consultor en PLD, Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Compliance; fiscal adjunto en Israel, extitular de IMPA (UIF Israel). Fiscal en el Ministerio de Justicia de Israel.

Rosa Borjas . Integrante de la Asociación de Profesionales de Lengua Española para la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre (APEGRI) Perú.

Miguel Avilés . Secretario de la APEGRI España.

Enrique Nort . Especialista internacional en materia de PLD.

Autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

Integrantes de la Comisión Nacional de PLD/FT y Anticorrupción del IMCP.

Puedes ver la información y los videos del congreso internacional Prevención de Lavado de Dinero, rebasando fronteras. Retos 2021 aquí / Fecha de publicación: febrero de 2021.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.