El IMCP planteó que el máximo de deducciones personales sea 10 veces el valor anual de la UMA y aumentar a 30% del total de los ingresos El 14 de septiembre, el Instituto Mexicano de Contadores Púb...

El IMCP planteó que el máximo de deducciones personales sea 10 veces el valor anual de la UMA y aumentar a 30% del total de los ingresos El 14 de septiembre, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) presentó una Propuesta de Reforma Fiscal para 2023. Uno de los cambios sugeridos por el IMCP tiene que ver con el tope o límite máximo en las deducciones personales.

¿Qué son las deducciones personales?

Cuando las personas físicas presentan la declaración anual, pueden aplicar deducciones personales, que son los gastos que tienen derecho a disminuir de sus ingresos acumulables. Es decir, son cantidades que pueden restar a sus ingresos, que son la base sobre la que se aplica la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR). Las deducciones personales están previstas en el artículo 151 de la Ley del ISR.

Tope de las deducciones personales

Sobre el límite máximo de las deducciones personales, el último párrafo del artículo 151 referido, establece lo siguiente: El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de la fracción V de este artículo.

Propuesta de Reforma Fiscal para 2023

Como parte de su propuesta de Reforma Fiscal para 2023, el IMCP propuso lo siguiente:

Aumentar el límite máximo de las deducciones personales

Aumentar el límite máximo a deducir, por concepto de deducciones personales de cinco a 10 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y aumentar de 15 a 30% del total de los ingresos, para que pueda deducirse el importe menor de tales parámetros. Esto en virtud de que estos parámetros ya no son acordes con la realidad económica de nuestro país.

Que se permita la deducción de medicinas

Así mismo, establecer en la Ley del ISR que se permita la deducción de medicinas, así como la compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, aun cuando estos conceptos se eroguen en forma independiente de su hospitalización. Puedes descargar la Propuesta de Paquete Económico 2023 del IMCP aquí / Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2022.