El software de contabilidad para pequeñas y medianas empresas, Quickbooks, ha anunciado el cierre de sus operaciones en México. A continuación, te acercamos los detalles y te damos también algunas alternativas.

Quickbooks abandona México

Así pues, Quickbooks, un software de contabilidad deja de estar disponible tanto en México como en Brasil, lugar en el que también cerrará su centro de operaciones. Una decisión que llega porque desde la compañía prefieren centrarse en otros mercados como el de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, lugares en los que ya sí han anunciado que aumentarán su inversión.

Plataformas alternativas a Quickbooks

Para las empresas que usarán este software de contabilidad decir que existen alternativas muy interesantes que les permitirán seguir disfrutando de la digitalización de determinados procesos y tareas. Entre ellas destacan las siguientes.

Facturama

Facturama es una plataforma alternativa para facturar de lo más interesante. Esto es así porque ofrece la posibilidad de realizar un tipo de facturación 4.0, el tipo de facturación precisamente que será obligatoria a partir del 1 de Enero del 2023. A través de esta plataforma líder en México de facturación se podrán hacer todos estos procesos 100% en línea. De este modo, el usuario tendrá a acceso a la realización de facturas electrónicas, plataforma de recibos de nóminas, complementos, recibos, catálogos de clientes y productos, y todo ello al tiempo que estará siempre almacenado en la nube. Además, los usuarios tienen la posibilidad, gracias a esta plataforma, de emitir comprobantes fiscales. Con Facturama también se puede llevar a cabo la gestión de las nóminas de los empleados: desde cargar toda la información pertinente al respecto a generar recibos de nóminas en altos volúmenes. Una de las grandes ventajas de este software líder de facturación en México es que también ofrece su servicio a través de aplicación móvil, por lo que llevar a cabo estas tareas será algo sumamente sencillo y rápido. Grandes paquetes de facturación electrónica.

Sovos

Sovos es otro software de facturación electrónica que opera en México y que puede ser una estupenda alternativa para ocupar el espacio de mercado que deja Quickbooks. A través de este programa de contabilidad online, las empresas pueden ahorrar mucho tiempo de trabajo y permitir que sus departamentos de facturación se dediquen a otras tareas que puedan resultarles más productivas. Con este software podrás beneficiarte de las soluciones SAF-T que ofrece. De este modo, podrás ahorrar tiempo y esfuerzo con algo tan sencillo como es la preparación de archivos SAF-T de lo más completos y que están a prueba de auditorías. En definitiva, posibilita preparar este tipo de archivos estándar de validez internacional que posibilita el intercambio electrónico de información contable. Todo ello de manera completamente fiable entre las empresas y todo ello conforme a los parámetros de autoridad fiscal de la mayoría de países y administraciones tributarias. Con Sovos se tendrá la posibilidad de gestionar todos los requisitos del SAF-T de manera automatizada gracias a la obtención para ello de los datos necesarios y también posibilitando detectar posibles anomalías. Además, permite realizar servicios gestionados de IVA y de IPT, entre otros.

Stel Order

Stel Order es otro programa de facturación electrónica que opera en México y que puede ayudar a facilitar todos estos procesos clave en cualquier empresa, independientemente del tamaño que tengan. Es un software que se caracteriza por simplificar tanto la gestión de las cotizaciones como de las facturas, ahorrando mucho tiempo a los equipos de trabajo de contabilidad de las firmas. En este caso, se pueden encontrar dos paquetes; uno que permite una gestión básica y otra más completa. Decantarse por una opción o por otra dependerá de las necesidades que se tengan en la empresa así como del tamaño de la misma. A través de este software se puede llevar a cabo un control online del catálogo, de las ventas y reservas que se hacen a través de la web, conectarlo con el correo electrónico, hacer un control del stock, y compartir una agenda integrada, realizar proyectos enfocados a la rentabilidad, etc. Como ves, son muchos los programas de facturación electrónica que se pueden encontrar en México y que pueden ser la mejor alternativa a Quickbooks ahora que ha abandonado las operaciones en México. Elegir el que más os encaje dependerá del precio, las necesidades y el tipo de empresa.