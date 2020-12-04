Ya llega el tan esperado aguinaldo, pero ¿ya sabes qué harás con él? Aquí te van cuatro consejos para que lo aproveches de la mejor manera posible Como cada diciembre, los trabajadores asalariados reciben el pago de su aguinaldo. Para la mayoría es irresistible la tentación de gastar inmediatamente este dinero. Además, las fiestas decembrinas hacen más fácil gastarlo sin control. Muchos terminan usando este dinero de una manera poco responsable. Es recomendable que en lugar de hacer lo mismo que cada año, antes de que siquiera te llegue el depósito, pienses en cómo puedes usarlos de una manera inteligente tanto a corto como a largo plazo. Aquí te daremos cuatro consejos sobre cómo utilizar tu aguinaldo y ver los beneficios ya entrado el nuevo año, que está por llegar.

No olvides hacer un plan primero

Forbes México te aconseja que antes de empezar con las compras irresponsables, hagas un presupuesto en el que planifiques y ordenes tus ingresos, gastos y deudas pendientes. De esta manera podrás manejar tu aguinaldo de forma efectiva, evitando gastarlo de forma innecesaria o compulsiva. Pero, ¿cómo haces esto? El portal financiero The Ticker Tape recomienda llevar tus finanzas de forma ordenada, priorizando el pago de tus gastos habituales, de modo que cuando recibas un dinero extra, como tu aguinaldo, no dependas de él para pagarlos. Si es necesario analiza tu estilo de vida, que quizás no sea acorde a tu situación financiera actual. Un buen criterio, como se indica en el blog de la empresa de inversiones Nutmeg, es utilizar la regla 80/20; es decir, que el 80% de tu aguinaldo cubra tus necesidades financieras, mientras que el 20% sea sólo para ti. Una vez divido, es momento de pensar en dónde puedes colocar ese 80%. He aquí 4 opciones:

1. Paga tus deudas

Si tienes una deuda que pagar, este es el momento. Quizás tu aguinaldo pueda resolver la deuda por completo. BBVA te recomienda pagar tus tarjetas de crédito, hipotecas u otro tipo de préstamos, y separar las deudas importantes en dos tipos:

Tarjetas de crédito. Saldar tus tarjetas o parte de ella, es una manera de ayudar a mejorar tu salud financiera en estas épocas, comienza con aquellas que generan más intereses o sean más complicada, recuerda que mantener en orden tus tarjetas puede ayudarte a mejorar tu historial crediticio

Saldar tus tarjetas o parte de ella, es una manera de ayudar a mejorar tu salud financiera en estas épocas, comienza con aquellas que generan más intereses o sean más complicada, recuerda que mantener en orden tus tarjetas puede ayudarte a mejorar tu historial crediticio Gastos fijos con anticipación. BBVA recomienda que guardes parte de tu aguinaldo para ayudar a pagar tus gastos fijos del próximo año. Así, dicen, podrías vivir de forma más relajada en el año siguiente.

2. Haz un fondo de emergencia

Si no tienes un fondo de emergencia, este es el momento perfecto para crear uno. Abre una cuenta bancaria con dinero reservado para cubrir pagos grandes e inesperados, como gastos médicos imprevistos, arreglos importantes para tu auto u hogar, o bien para usarlo cuando te encuentras sin empleo. Entonces, ¿cuánto dinero debo destinar para mi fondo de ahorro? La fintech Nerd Wallet recomienda tener guardado, como mínimo, el equivalente a 6 meses de tu sueldo. Si quieres comenzar a crear un fondo de emergencia, el portal especializado en finanzas, The Balance, dice que el primer truco está en no esperar a ver cuánto “te sobra” al final del mes, sino más bien “pagarte a ti mismo primero”; así que cada vez que recibas tu salario, reserva cierta cantidad para el fondo de emergencia de manera inmediata. En caso de que no confíes en tu propio autocontrol, programa una transferencia automática de tu cuenta corriente a una cuenta de ahorros desde la aplicación móvil de tu banco. Otro buen tip que comparte The Balance, es guardar el dinero extra que te llegue directo para el fondo de ahorro. Por ejemplo, si recibes un reembolso, una tarjeta de cumpleaños o encuentras dinero en tu viejo pantalón, deposita ese dinero en tu fondo de ahorros; si no tenías contemplado previamente ese dinero extra, no deberías tener ningún problema para pagar lo que necesitas. Cada ingreso inesperado hará que tu fondo crezca cada vez más rápido.

3. Haz crecer tu dinero

Multiplicar tu aguinaldo es posible a través de la inversión. Esta es una forma segura de poner a trabajar tu dinero. Por lo general, se recomienda que comiences con instrumentos de bajo riesgo, de deuda, y poco a poco te vayas arriesgando con instrumentos más sofisticados que te ofrezcan un mejor rendimiento. La revista Entrepreneur, te da cinco opciones con las que puedes empezar a invertir tu aguinaldo:

CETES. O Certificados de la Tesorería de la Federación, son instrumentos de inversión gubernamentales que adquieres a plazos de 28, 91, 182 o 364 días con un interés previamente acordado que se hace efectivo al cierre del plazo.

O Certificados de la Tesorería de la Federación, son instrumentos de inversión gubernamentales que adquieres a plazos de 28, 91, 182 o 364 días con un interés previamente acordado que se hace efectivo al cierre del plazo. BONDES. Los bonos de desarrollo del gobierno federal, también son instrumentos de inversión gubernamentales, pero a diferencia de los CETEs en estos los intereses que pagan cada 28 o 91 días, regresarán a tu cuenta al finalizar el plazo que hayas elegido.

Los bonos de desarrollo del gobierno federal, también son instrumentos de inversión gubernamentales, pero a diferencia de los CETEs en estos los intereses que pagan cada 28 o 91 días, regresarán a tu cuenta al finalizar el plazo que hayas elegido. UDIBONOS. Conocidos también como bonos de desarrollo del gobierno federal denominados en unidades de inversión. En los UDIBONOS recibes intereses cada seis meses en función de una tasa de interés fija, más una ganancia o pérdida que dependerá del comportamiento de las UDIs.

Conocidos también como bonos de desarrollo del gobierno federal denominados en unidades de inversión. En los UDIBONOS recibes intereses cada seis meses en función de una tasa de interés fija, más una ganancia o pérdida que dependerá del comportamiento de las UDIs. PRLV. Los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, son un tipo de inversión a corto plazo que emiten diversas entidades crediticias y establecen una tasa de rendimiento desde el momento de la contratación.

Los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, son un tipo de inversión a corto plazo que emiten diversas entidades crediticias y establecen una tasa de rendimiento desde el momento de la contratación. Fondo de inversión. O sociedades de inversión, son instituciones que reúnen el ahorro de varias personas que al participar se convierten en accionistas de dicha sociedad, y por lo general se clasifican en tres tipos distintos: de deuda, de renta variable y de capitales.

Invierte en ti

Parte de tu aguinaldo puedes destinarlo a mejorar alguna habilidad relacionada con tu trabajo. Esta inversión puede ayudarte a escalar dentro de tu empresa o a encontrar un mejor empleo. El portal de información comparativa en finanzas, Bankrate, escribe que de esta manera estarás convirtiendo tu aguinaldo en una herramienta que mejorará tu ingresos; ahora, si estás interesado en aprender un nuevo idioma o alguna actividad recreativa, también es una inversión válida. Si estas interesado en una actividad que no conoces mucho, puedes recurrir al material gratuito que encuentres de manera física o virtual para que la conozcas mejor y definas si te interesa al 100% o no. De esta manera no malgastarás tu aguinaldo. Estos consejos te ayudarán a aprovechar mejor tu aguinaldo, ya sea que decidas, ahorrarlo, invertirlo o utilizarlo para ti. Si en años anteriores has hecho gastos indebidos, es hora de hacer un cambio y gastar tu aguinaldo de la mejor manera posible. Recuerda planear con anticipación para poner en orden tus finanzas personales no sólo en esta época del año. Con información de: https://tickertape.tdameritrade.com/personal-finance/what-to-do-with-bonus-money-growth-investing-strategies-17566 https://www.forbes.com.mx/10-consejos-para-aprovechar-mejor-el-aguinaldo/ https://tickertape.tdameritrade.com/personal-finance/what-to-do-with-bonus-money-growth-investing-strategies-17566 https://www.entrepreneur.com/article/324457

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