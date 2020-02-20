Al parecer, ni el SAT ni la AMB están interesados en seguir con la facturación instantánea. A finales del año pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó el proyecto de la factur...

Al parecer, ni el SAT ni la AMB están interesados en seguir con la facturación instantánea. A finales del año pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó el proyecto de la facturación instantánea al hacer pagos con tarjetas bancarias. Mediante un proceso específico para cada banco, se implementaría en el chip de la tarjeta la información fiscal necesaria para emitir la factura, como el registro federal de contribuyente (RFC) del consumidor. Así, la terminal punto de venta imprimiría un código QR con la información de la factura. Parece que el proyecto ha sido cancelado. La Asociación de Bancos de México (ABM) acaba de anunicar que canceló la facturación instantánea. Al parecer, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, suspendió el proyecto para analizar su viabilidad. Desde que llegó a su puesto, la jefa del SAT ha dicho que no estaba completamente convencida y que estudiaría la idea. De hecho, los banqueros de la asociación no se han reunido para trabajar con el SAT. Así que, por ahora, ni el SAT ni la AMB están trabajando en la facturación instantánea.

La facturación instantánea siempre tuvo problemas

Desde que Margarita Ríos-Farjat presentó la idea en noviembre, contribuyentes y especialistas alzaron la voz sobre sus preocupaciones. Una de las más importantes era la discrepancia fiscal. De acuerdo con Jaime Rojas, socio director de Asesoría Fiscal Skatt, con esta herramienta el SAT hubiera tenido acceso a la información de los contribuyentes. Con más información sobre los gastos de una persona, sería más fácil argumentar que se encuentra en discrepancia fiscal. Al final, argumentan, esto llevaría a más actos de fiscalización.

También se generaron muchos mitos que el SAT tuvo que desmentir en varias ocasiones. Uno de ellos es que el uso de esta modalidad hubiera sido obligatorio. En realidad, cada establecimiento tendría la oportunidad de decidir si expedir o no la factura de esta manera. Además, cada cliente decidiría si solicitarla o no.

También se decía que cada tarjeta bancaria tendría el RFC integrado. En este punto, el SAT aclaró que cada cliente podría decidir si quiere que su tarjeta tenga el RFC o no. Con información de El Financiero.

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