Este drástico incremento se debe a un cambio en la fiscalización y a la eliminación de prácticas de evasión fiscal, según especialistas El Sistema de Administración Tributaria (SAT) reportó un aumento significativo en la recaudación de impuestos provenientes de grandes contribuyentes del sector minero, que asciende a 65 mil 981 millones de pesos durante el lapso comprendido entre 2019 y 2023. Esta cifra representa un incremento del 561% en comparación con el periodo anterior, que abarcó desde 2012 hasta 2018, según datos oficiales. Las 307 revisiones fiscales concluidas por el SAT durante la actual Administración contribuyeron a este aumento significativo, contrastando con los 9 mil 982 millones de pesos recaudados entre 2013 y 2018. José Jesús Rodríguez, consultor fiscal, dijo a Reforma que este drástico incremento se debe a un cambio en la fiscalización y a la eliminación de prácticas de evasión fiscal, particularmente la prohibición del outsourcing, que solía ser común en el sector minero en Administraciones pasadas. "Las políticas fiscales más rigurosas, junto con la mejoría en las leyes para cerrar lagunas jurídicas, han sido fundamentales para evitar la elusión de impuestos en el sector minero", explicó Rodríguez en una entrevista. El experto enfatizó que actualmente se observa una disminución en los litigios en los que los contribuyentes intentan evadir sus responsabilidades fiscales, señalando que el sector solía ser reconocido por su evasión de impuestos. Según el informe anual 2023 de la Cámara Minera de México, la industria minera no solo es vital para la economía del país, sino que también sustenta a más de 70 sectores productivos y contribuye al bienestar de 696 comunidades en 212 municipios mexicanos. Durante el periodo entre 2019 y el presente año, el SAT ha completado 307 revisiones fiscales, de un total de 10 mil 394 contribuyentes activos registrados en el sector minero, lo que destaca la importancia de la fiscalización para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en esta industria crucial para la economía nacional.