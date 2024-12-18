En 2024, las Afores alcanzaron plusvalías récord de 621,242 millones de pesos, beneficiando los ahorros de los trabajadores. Además, los retiros por desempleo disminuyeron un 17.6%

En 2024, las Afores alcanzaron plusvalías récord de 621,242 millones de pesos, beneficiando los ahorros de los trabajadores. Además, los retiros por desempleo disminuyeron un 17.6%

El presente año se perfila como un año histórico para las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), con ganancias sin precedentes que benefician directamente a los ahorros de los trabajadores. Según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), de enero a noviembre las Afores acumularon 621,242 millones de pesos en plusvalías, la cifra más alta registrada en los últimos años.

Nueve meses de plusvalías consecutivas

En noviembre, las Afores sumaron 64,805.1 millones de pesos en plusvalías, lo que marcó el noveno mes de ganancias en lo que va del año, frente a solo dos meses con minusvalías. Este comportamiento positivo ha impactado de manera favorable en los ahorros de los trabajadores, consolidando al 2024 como un año clave para el fortalecimiento de este sistema de ahorro.

“El desempeño de las Afores en 2024 refleja la estabilidad y el crecimiento de los fondos de retiro en un entorno económico positivo”, destacó la Consar en su reporte mensual.

Reducción en retiros por desempleo

En contraste con las plusvalías récord, los retiros por desempleo registraron una reducción del 17.6% en comparación con noviembre del año anterior. Este apoyo, que permite a los trabajadores acceder a parte de sus ahorros en caso de perder su empleo, había mostrado cifras al alza en meses previos, pero ahora refleja una tendencia a la baja.

La Consar también señaló que el descenso podría estar relacionado con el aumento en las oportunidades laborales y la mejora económica. Sin embargo, advirtió que en el pasado algunos trabajadores inflaron sus salarios ante el IMSS para acceder a montos más altos en sus retiros por desempleo, una práctica que ha sido vigilada más estrictamente por las autoridades.