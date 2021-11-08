La Comisión reveló que la cantidad cobrada equivale a casi 2 puntos porcentuales del PIB actual del país. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó recientemente que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) cobraron 468,000 millones de pesos (mdp) a los trabajadores en concepto de comisiones por administrar sus recursos pensionarios, desde que se privatizó el sistema. De acuerdo con La Jornada, dicha cantidad equivale a 10% del saldo actual del ahorro para el retiro que tienen los trabajadores, que se ubicaba hasta el cierre de septiembre pasado en poco más de 5 billones de pesos. De 1997 (año en el que nació el Sistema de Ahorro para el Retiro) a la fecha, por cada 100 pesos que han ingresado a las cuentas individuales de los trabajadores, a través de aportaciones obligatorias, voluntarias o rendimientos, las Afores se han quedado con 10 pesos. Los 468,000 mdp que han cobrado las Afores a los trabajadores, equivalen a casi 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) actual del país, que son 480,000 mdp. La Consar señaló que de los poco más de 5 billones de pesos de ahorro para el retiro que tienen los trabajadores, alrededor de la mitad es producto del rendimiento que se obtuvo al invertirlo, mientras el resto se acumuló por aportaciones obligatorias y en menor medida por ahorro voluntario de los trabajadores. Para estas inversiones, las Afores utilizan distintos instrumentos financieros como son la deuda gubernamental. Según la Consar, en 24 años que lleva de existencia el sistema, se ha conseguido un rendimiento promedio de 5.45% de manera anual.

¿Cuánto cobran de comisión las Afore?

Estos son los porcentajes que cobran las Afore, según la Consar:

Azteca: 0.86%

Citibanamex: 0.80%

Coppel: 0.85%

Imbursa: 0.86%

Invercap: 0.87%

PensionISSSTE: 0.53%

Principal: 0.85%

Profuturo: 0.83%

Sura: 0.83%

XXI Banorte: 0.80%

Con información de La Jornada y El Financiero. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/03/economia/las-afore-han-cobrado-comisiones-por-468-mil-mdp-a-los-trabajadores/ https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/07/21/como-saber-que-comision-cobra-tu-afore/

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