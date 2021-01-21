En términos reales las devoluciones de impuestos disminuyeron 1%, de acuerdo a cifras difundidas por el SAT. En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pagó 620 mil 482 millones de pesos en devoluciones tributarias. En términos reales, las devoluciones de impuestos disminuyeron 1% de 2019 a 2020, de acuerdo a cifras preliminares del informe Ingresos del Gobierno Federal enero-diciembre de 2020.
Variación en las devoluciones de impuestos de 2019 a 2020
De acuerdo con el documento difundido por el SAT, las devoluciones tuvieron las siguientes variaciones de 2019 a 2020, en términos reales:
Las del Impuesto al Valor Agregado (IVA) disminuyeron 1%.
Las del Impuesto sobre la Renta (ISR) incrementaron 2.1%.
Las del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) disminuyeron 5.4%.
Otras devoluciones tributarias disminuyeron 34.5%.
El informe también indica que las devoluciones no tributarias disminuyeron en 367 mdp, lo que representó una caída de 28.4%. Aquí puedes ver una tabla con la información que compartió el SAT:
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