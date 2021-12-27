Para indicar el motivo de la cancelación de los CFDI se utilizarán distintas claves.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó información relacionada con la cancelación de la nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica. Es decir, la información es para conocer la forma de cancelación del CFDI 4.0, conforme a la reforma fiscal para 2022. Se trata del documento Preguntas frecuentes y escenarios de cancelación conforme a la reforma fiscal 2022, que fue publicado en el portal de internet del SAT. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, cuando entre en vigor el nuevo mecanismo para la cancelación de los CFDI, se deberá indicar el motivo de la cancelación del comprobante. Cabe destacar que esta cancelación aplicará tanto a los CFDI versión 3.3 como a aquellos versión 4.0. El artículo señala que para indicar el motivo de la cancelación de los CFDI se utilizarán distintas claves, que se aplicarán según el tipo de situación.

Claves de los motivos de cancelación de los CFDI para 2022

En este contexto, Fiscalia expuso el siguiente cuadro con las claves de los motivos de cancelación de los CFDI para 2022, y algunas acciones correctivas que se deben de aplicar:

Clave Motivo Descripción Acción 01 Comprobante emitido con errores con relación Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. Primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada. 02 Comprobante emitido con errores sin relación Aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada. No hay acción adicional requerida. 03 No se llevó a cabo la operación Aplica cuando se facturó una operación que no se concreta. No hay acción adicional requerida. 04 Operación nominativa relacionada en la factura global Aplica cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y, posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa; es decir, a su nombre y RFC. Se cancela la factura global, se reexpide sin incluir la operación por la que se solicita factura. Se expide la factura nominativa.

Con información de Fiscalia. Puedes ver el documento que publicó el SAT aquí / Sección: Contenido relacionado / Nombre: Preguntas frecuentes y escenarios de cancelación conforme a la Reforma Fiscal 2022 / Fecha de publicación: diciembre de 2022.

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