Infonavit amplía el programa Paga lo Justo, que convierte créditos en VSM a pesos, reduce saldos, fija mensualidades y ofrece beneficios para miles de trabajadores con deudas impagables El Infonavi...

Infonavit amplía el programa Paga lo Justo, que convierte créditos en VSM a pesos, reduce saldos, fija mensualidades y ofrece beneficios para miles de trabajadores con deudas impagables El Infonavit anunció nuevos avances en la aplicación de Paga lo Justo, un programa dirigido a trabajadores cuyos créditos se han vuelto prácticamente impagables debido a su denominación en Veces Salario Mínimo (VSM). Esta estrategia forma parte del plan de vivienda impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y busca proteger el patrimonio de las familias cuyos financiamientos han aumentado año con año. El titular del Infonavit, Octavio Romero, informó que más de 500 mil personas ya han recibido apoyo a través del programa, destacando que su finalidad es detener el crecimiento desmedido de los créditos y ofrecer una vía real de solución para millones de trabajadores.

¿En qué consiste paga lo justo?

Paga lo Justo se enfoca en transformar créditos difíciles de liquidar, reduciendo la deuda total y fijando mensualidades estables mediante la conversión del financiamiento de VSM a pesos. De esta forma se eliminan los incrementos anuales derivados del salario mínimo. Entre los principales beneficios se encuentran:

Mensualidades fijas durante todo el plazo del crédito

durante todo el plazo del crédito Tasa preferencial del 4% anual

Regularización de pagos atrasados sin penalizaciones excesivas

sin penalizaciones excesivas Aplicación del 5% de aportación patronal para disminuir el plazo

para disminuir el plazo Acceso a esquemas de cobranza social

Eliminación de la cuota de administración

Posibilidad de descuentos directos al saldo en casos específicos

Este programa forma parte de un paquete más amplio de soluciones. En noviembre se ofrecieron alternativas a un millón de personas y para diciembre se proyecta alcanzar a más de 2 millones 356 mil trabajadores.

¿Quiénes no pueden acceder al programa?

El Infonavit definió criterios para asegurar que el programa se concentre en créditos que aún pueden ser transformados. Paga lo Justo no aplica a:

créditos con prórroga o reestructura activa

financiamientos otorgados por bancos u otras entidades

créditos en proceso judicial

financiamientos cercanos a liquidarse

Cómo registrarse en paga lo justo

El trámite puede realizarse completamente en línea y solo requiere contar con Número de Seguridad Social:

Ingresar a Mi Cuenta Infonavit desde el portal oficial. Registrarse con el NSS. Consultar si el crédito aparece como elegible.

También es posible recibir asesoría presencial en los Centros de Servicio Infonavit (CESI), disponibles en todo el país. Atención telefónica:

55 9171 5050 – Ciudad de México

– Ciudad de México 800 008 3900 – Interior del país

Horarios de servicio:

Lunes a viernes: 7:30 a 21:00 horas

Sábados, domingos y festivos: 9:00 a 15:00 horas

Otros apoyos recientes del infonavit

Junto con Paga lo Justo, el Instituto dio a conocer otras medidas complementarias enfocadas en estabilizar deudas y mejorar condiciones de pago:

congelamiento de cuatro millones de créditos otorgados entre 2014 y 2021 bajo VSM o viejos pesos

reducción de tasas para más de 600 mil financiamientos

El Infonavit recomendó a los trabajadores mantenerse atentos a la comunicación oficial, pues el Instituto está notificando directamente a quienes pueden acceder a descuentos o ajustes. Si no reciben aviso, pueden acudir a un CESI o llamar a los números de atención.