Los contribuyentes deben acudir a las oficinas del SAT para tramitar el aviso de cancelación al RFC, pero se complica con la escasez de citas La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) advirtió que la falta de citas para acudir a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) frena la cancelación de personas físicas y morales del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Para realizar una baja del RFC, los contribuyentes deben acudir a las oficinas del SAT para tramitar el aviso de cancelación al RFC por liquidación total, cese de operaciones o fusiones, de acuerdo con un artículo de Reforma. De acuerdo con el análisis "Problemática que enfrentan los gobernados ante la falta de citas para acudir al SAT", de la Prodecon, la falta de citas ocasiona que los contribuyentes no puedan cumplir con el trámite y aunque ya no operen deban seguir con el pago de impuestos o recibir una multa de hasta 38 mil 700 pesos. Asimismo, expone que, si los contribuyentes están obligados a presentar el aviso decancelación en el RFC, la autoridad fiscal debe proporcionar asistencia y facilidades para obtener una cita. Adicionalmente explica que, en ejercicio de sus atribuciones, ha tenido conocimiento de que los contribuyentes no pueden agendar una cita en la página del fisco por falta de disponibilidad al momento de seleccionar fecha y hora. Ante la imposibilidad de agendar la cita, los contribuyentes tienen que acceder a la "Fila Virtual", donde se les asigna un turno para que se les informe cuando haya disponibilidad.

Sugerencias de la Prodecon ante falta citas en el SAT

La Prodecon hizo las siguientes sugerencias a la autoridad fiscal: