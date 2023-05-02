Quienes presenten su declaración después de esta fecha deberán pagar el impuesto con la actualización y recargos que correspondan. Hoy es el último día para que las personas físicas presente su declaración anual del ejercicio 2022 al Servicio de Administración Tributaria. Según lo dispuesto en el Artículo 150 de la Ley del impuesto sobre la renta (LISR), deberán presentar su declaración en el mes de abril de 2023. Sin embargo, dado que el 30 de abril de 2023 es domingo, la fecha límite se recorre hasta el siguiente día hábil, el 2 de mayo de 2023, de acuerdo con el Artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. Es importante tener en cuenta que aquellos que presenten su declaración después de esta fecha deberán pagar el impuesto con la actualización y recargos que correspondan. En el caso de las personas que tengan saldo a favor, la fecha límite para su trámite de devolución depende del monto del mismo. La modalidad de devolución automática vence el 31 de julio de 2023, por lo que es importante presentar la declaración a tiempo para evitar multas en caso de que la autoridad requiera el cumplimiento de esta obligación antes de ser presentada. Para aquellos que deseen pagar su impuesto anual en parcialidades, la fecha límite para la primera parcialidad es también el 2 de mayo de 2023. De acuerdo con especialistas, los contribuyentes deben cuidar que la autoridad no requiera el cumplimiento de la declaración anual antes de que esta sea presentada, en cuyo caso el contribuyente puede hacerse acreedor a alguna multa.