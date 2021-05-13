Solicitan que la entrada en vigor de la reforma sea en enero de 2022, al mismo tiempo que para el gobierno. Este 24 de abril entró en vigor la reforma a la subcontratación. Uno de los puntos principales es el periodo de 90 días de plazo límite para que las empresas cambien a su nómina a los empleados subcontratados. Hay que recordar que la reforma prohíbe la subcontratación; en cambio, permite la contratación de servicios especializados. Las empresas que ofrezcan estos servicios deben inscribirse en un padrón especial de la STPS que empezará a operar el 24 de mayo. Como es de esperarse, empresarios de firmas de capital humano creen que los cambios a la ley causarán una reducción importante en la industria. Francisco Martínez, director general de Adecco, cree que la reforma bajará los ingresos de la industria hasta un 40% en 2021. Esto se debe principalmente a que las empresas perderán sus contratos de los próximos tres meses; aunque logren adaptarse a las nuevas leyes, esos contratos ya no pueden recuperarse. Esto significa que la reforma afectará gravemente a empresas de capital humano reduciendo sus ingresos. Además, afectará a todas las empresas que utilizaban la subcontratación y que ahora deberán adaptarse a cambios administrativos, de nómina y legales para cumplir.

Piden prórroga

Ante este escenario, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL) pidió una prórroga para la entrada en vigor de la reforma. Hay que tomar en cuenta que para el gobierno federal la subcontratación también está prohibida; sin embargo, para ellos entrará en vigor en enero de 2022. La prórroga solicitada por el ICPNL quiere que la entrada en vigor para el sector privado sea también en enero de 2022. En entrevista con Reforma, Nora Idalia Flores, presidente del Instituto, dijo que la diferencia en fechas entre gobierno y empresas puede causar una serie de amparos. "La distinción en el inicio de la vigencia de la prohibición del uso de estos modelos para el sector Gobierno hasta el 1 de enero del 2022 puede provocar una ola de amparos por parte del sector privado, dijo al diario. "Por tanto, se sugiere la ampliación del plazo de la entrada en vigor de esta reforma a la misma fecha que el sector Gobierno, aunado a la claridad de las reglas que están por publicarse". De acuerdo con algunos expertos, las empresas ya están haciendo fusiones, liquidaciones de razones sociales y modificaciones de objetos sociales para cumplir con las modificaciones a la ley. Esto implica varios trámites con el SAT, IMSS, STPS e Infoanvit, lo que se complica mucho más en un periodo de solamente 90 días. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/piden-contadores-aplazar-la-reforma-al-outsourcing/gr/ https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cuanto-tiempo-tendran-las-empresas-especializadas-en-outsourcing-para-obtener-su-registro-tras-la-reforma-20210502-0013.html

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