El SAT creó un micrositio para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las plataformas tecnológicas. Desde el 1 de junio entró en vigor el nuevo esquema tributario en el que las pl...

El SAT creó un micrositio para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las plataformas tecnológicas. Desde el 1 de junio entró en vigor el nuevo esquema tributario en el que las plataformas tecnológicas nacionales o extranjeras, así como las personas físicas con actividad empresarial, vinculadas a estas plataformas, adquieren nuevas obligaciones fiscales. En este sentido, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), anunció mediante un comunicado el lanzamiento de nuevas herramientas dentro de su portal. En esta ocasión se trata de un micrositio para las plataformas tecnológicas. El objetivo es que los contribuyentes localicen en un sólo lugar la información necesaria para realizar el pago de sus impuestos. El micrositio está disponible en el siguiente enlace: http://omawww.sat.gob.mx/plataformastecnologicas/Paginas/index.html El micrositio ofrece en detalle cuáles son las obligaciones en materia de inscripción o actualización de RFC, así como la emisión de comprobantes fiscales, declaraciones de pago, declaraciones informativas, además de un material de guía. Una de las nuevas obligaciones es la de presentar declaraciones. Para familiarizarse con ellas, en el micrositio podrás ingresar a los simuladores de las mismas. La autoridad fiscal añadió que las personas físicas pertenecientes al RIF, también podrán presentar su solicitud de cambio de régimen en línea, por lo que no será necesario que éstas se presenten en sus instalaciones. Lo único que necesitan durante el proceso es RFC y contraseña. Podrás hacer el trámite en el siguiente enlace: https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/SATAuthenticator/AuthLogin/showLogin.action TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/si-tienes-ingresos-por-plataformas-digitales-tienes-hasta-fin-de-mes-para-elegir-como-pagar-isr/

Cómo utilizar SAT ID

Para utilizar el aplicativo SAT ID, cuya finalidad es generar, recuperar o actualizar la contraseña, el SAT da las siguientes recomendaciones:

Sólo se podrá utilizar si eres persona mayor de 18 años inscrita en cualquier régimen de personas físicas.

Utilizar Chrome o Mozilla como explorador al momento de solicitar la contraseña a través de SAT ID

También podrás descarga la aplicación de SAT ID en tu smartphone, que está disponible en la Play Store para Android o en App Store para IOS.

Es necesario adjuntar una identificación oficial escaneada por ambos lados si así se lo requiere.

Tendrás hasta 3 oportunidades para realizar este proceso. En los primeros dos intentos, la autoridad fiscal emitirá un correo electrónico con las indicaciones para iniciar un nuevo proceso.

Aquellos contribuyentes que cuenten con alguna discapacidad que impida cumplir con los pasos podrán ser auxiliados por un tercero. Sin embargo, se deberá subir al aplicativo un video en que ambos salgan en que se explique por qué se está ayudando al solicitante.

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