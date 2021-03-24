Un reporte elaborado por PwC demuestra la dura realidad que enfrentan los contribuyentes en México. De acuerdo con el informe Paying Taxes 2020 elaborado por PwC, México ocupa el puesto 120 de 189 en la facilidad para pagar impuestos. Para algunos especialistas, esto es solo un ejemplo más de cómo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha enfocado en mejorar los procesos de fiscalización, pero ha dejado de lado la comodidad y facilidad del contribuyente. En entrevista con Reforma, Miguel Ángel Tavares Sánchez, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que el SAT históricamente se ha enfocado en facilitar las auditorías. Así, por ejemplo, el SAT cuenta con toda la información del contribuyente y puede auditarlo sin necesidad de una visita física, lo que también ayuda a reducir los costos.

México frente a otros países

Como ya dijimos, México ocupa el puesto 120 de 189 en facilidad para el pago de impuestos. Además, otros datos dentro del reporte de PwC señalan algunos problemas específicos que los contribuyentes en México deben enfrentar. Uno de los que más llama la atención es que en México el tiempo promedio anual para pagar impuestos es de 240 horas. En Estados Unidos el tiempo es de 175 horas; en Canadá, 131 horas. El promedio de los 10 primeros puestos es de 80 horas al año. Otro problema importante en México es la dificultad para obtener las devoluciones de impuestos. En este rubro, nuestro país está en el 151 de 189. De acuerdo con el informe, este es uno de los factores más importantes en la clasificación de México. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, a veces la devolución de saldo a favor tarda meses, cuando la ley establece un plazo de 40 días como máximo.

La complejidad en México

Desde hace varios años, México es un país recurrente en los listados de complejidad tributaria. En 2018, por ejemplo, el sistema tributario del país ocupó el noveno puesto del estudio The Financial Complexity Index. En ese año, la posición se debió principalmente a la entrada en vigor de la factura electrónica. Sin embargo, los problemas de complejidad tributaria en el país continúan. Con información de Reforma y Forbes https://www.reforma.com/fiscaliza-sat-mas-pero-facilita-menos/gr/ https://www.forbes.com.mx/mexico-es-uno-de-los-mas-complejos-en-materia-tributaria/

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