Cada proceso requiere de supervisión y coordinación para asegurar que no haya fallas. En este sentido, la visibilidad en la cadena de suministro es fundamental para el éxito y la eficiencia de cual...

Cada proceso requiere de supervisión y coordinación para asegurar que no haya fallas. En este sentido, la visibilidad en la cadena de suministro es fundamental para el éxito y la eficiencia de cualquier empresa que depende del flujo de productos, desde proveedores hasta clientes. En este artículo explicaremos cuáles son las ventajas, importancia, desafíos y cómo se relaciona la logística integral.

¿Qué ventajas tiene la visibilidad en la cadena de suministro?

La visibilidad en la cadena de suministro permite identificar y eliminar ineficiencias, optimizar la logística, mejorar la confiabilidad en los plazos de entrega, y perfeccionar la comunicación con los clientes. Es esencial para una gestión efectiva, satisfacer las demandas del mercado y mantener la eficiencia operativa. Algunos de los beneficios clave que impactan positivamente en la eficiencia y el éxito de un negocio son:

Toma de decisiones informadas: La visibilidad proporciona acceso a datos clave, como historial de rendimiento de proveedores, lo cual permite tener más información que sean una base a la hora de tomar decisiones. Reducción de costos: Al optimizar rutas y transporte, hay menos cargos por interrupción y el tiempo se utiliza de manera más eficiente, reduciendo así los costos operativos. Mejora de la satisfacción del cliente: Ser proactivo y observar lo que funciona, tiene como consecuencia que la visibilidad en la cadena de suministro contribuye a mejorar las opciones de entrega basándose en datos y análisis, lo que a su vez aumenta la satisfacción del cliente. Optimización de la colaboración: Esto facilita un mejor control y gestión de todas las operaciones relacionadas con el movimiento de productos y mercancías, ello provoca una mejor colaboración entre los socios de la cadena de suministro. Capacidad de reacción rápida ante imprevistos: Tener información en tiempo real sobre la producción, envíos, llegadas y entregas, permite enfrentar contingencias de manera más efectiva.

En resumen, la visibilidad en la cadena de suministro es esencial para una gestión efectiva, satisfacer las demandas del mercado y mantener la eficiencia operativa.

¿Qué pasa si no se tiene visibilidad?

La falta de visibilidad en la cadena de suministro puede tener un impacto negativo en la eficiencia y el éxito de una empresa. Esto puede ir desde una mala experiencia para el cliente, hasta no tener la información necesaria para satisfacer la demanda del mercado. Dicha gestión ineficiente implica una mala toma de decisiones, aumento de los costos y disminución de la satisfacción del cliente. Algunas de estas desventajas incluyen:

Incapacidad para responder rápidamente a los cambios en la demanda del mercado: La falta de visibilidad dificulta la capacidad de anticipar y reaccionar a los cambios en la demanda, lo que resulta en una falta de productos cuando los clientes los necesitan. Dificultad para mantener un inventario preciso: Esto lleva a una gestión ineficiente de los niveles de inventario y a la falta de disponibilidad de productos cuando se necesitan. Pérdida de confianza por parte de los clientes: Pueden generarse retrasos en la entrega y ello rompe o dificulta la comunicación con los clientes, esto daña la confianza del cliente y lleva a la pérdida de ingresos.

¿Qué rol tiene la logística integral?

La logística integral se relaciona estrechamente con la gestión eficiente de la cadena de suministro al abarcar todas las etapas y procesos relacionados con el flujo de bienes y servicios. Es decir qie coordina y alinea los procesos y objetivos de todas las áreas funcionales de la empresa para lograr una gestión más eficiente y efectiva. Lo anterior considera desde las relaciones con clientes, proveedores y otros actores del sector, hasta los procesos de recepción, almacenamiento, inventario, transporte y venta de mercancías, incluso, el servicio de atención al cliente. Se enfoca específicamente en las actividades relacionadas con la logística, mientras que la cadena de suministro abarca también las compras y otras operaciones derivadas de la gestión. La logística integral y la visibilidad de la cadena de suministro se relaciona de la siguiente manera:

Mejora de la eficiencia: La logística integral coordina todos los procesos de cada área funcional para lograr una gestión más eficiente y efectiva. La visibilidad, por otro lado, se encarga de ubicar, controlar y recopilar los datos del proceso logístico para la correcta toma de decisiones. Toma de decisiones informadas: La visibilidad de la cadena de suministro proporciona acceso a datos clave. La logística aborda de manera global y sincronizada los diferentes departamentos, procesos, recursos y flujos relacionados con la cadena de suministro, facilita la toma de decisiones informadas y la identificación y eliminación de ineficiencias. Optimización de la logística: La logística integral se enfoca en actividades como el transporte, el almacenamiento y la gestión de inventarios. La visibilidad permite ajustar los horarios de producción y transporte en función de los retrasos y situaciones imprevistas, lo que resulta en una optimización de la logística y una mejor gestión de los recursos. Control y monitoreo en tiempo real: La visibilidad de la cadena de suministro en tiempo real permite un seguimiento y control en tiempo real de los procesos logísticos, lo que facilita la identificación y resolución de problemas rápidamente. La logística integral, al abarcar todas las etapas y procesos de la cadena de suministro, permite una gestión más precisa y efectiva de la logística.

En resumen, la logística integral es un modelo de organización y gestión que busca optimizar la cadena de suministro al integrar y coordinar todos los procesos y departamentos de la empresa, lo que conlleva a una gestión más eficiente y efectiva de la cadena de suministro. Por ello, tanto la visibilidad en la cadena de suministro, como la logística integral, son claves para mejorar la gestión y cada uno de los procesos que realizan las empresas. De lo contrario, se corre el riesgo de tener pérdidas económicas y de reputación.