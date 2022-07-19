Aunque aún no es obligatoria, los contribuyentes ya está usando la versión 4.0 de la factura electrónica por lo que necesitan más datos de los contribuyentes para timbrar un CFDI Recientemente, las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se han saturado debido a que miles de trabajadores buscan obtener la Constancia de Situación Fiscal (CSF), la cual les fue solicitada por sus empleadores o patrones. Este documento, que recopila información como nombre, dirección y otros datos de los contribuyentes, fue requerido porque con la implementación de la nueva versión 4.0 de la factura electrónica o Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), los patrones deben incluir de manera obligatoria el código postal del empleado en los recibos de nómina. Y aunque la Constancia Fiscal se puede descargar en sólo unos minutos en la página del SAT, la gran mayoría de los trabajadores no cuenta con firma electrónica o contraseña para realizar el trámite en línea, por lo que tienen que ir a hacer fila a las oficinas del fisco. La obtención de este documento se volvió tendencia entre los temas nacionales pues hasta el propio presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió eliminar el requisito. La saturación de sus oficinas por este trámite orilló al SAT a prorrogar el uso obligatorio del CFDI 4.0 hasta 2023, aunque ya se encuentra vigente.

Tiendas piden la CSF para facturar

Sin embargo, la Constancia Fiscal no sólo está metiendo en dificultades a los trabajadores, sino a cualquier persona que desee facturar alguna compra o consumo. De acuerdo con denuncias en redes sociales, la CSF está siendo requerida por muchas empresas al momento de solicitar una factura. Y es que aunque hay prórroga para su uso obligatorio, los contribuyentes ya están usando la versión 4.0 de la factura electrónica, por lo que para timbrar un CFDI necesitan que el receptor les proporcione su código postal y su régimen fiscal. Si el código postal, el régimen fiscal o la razón social no coinciden con lo inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la factura no se puede timbrar. Por esta razón, las empresas están exigiendo la Constancia de Situación Fiscal al momento de solicitar una factura. Es importante aclarar que es ilegal condicionar la facturación a la presentación de la CSF, sólo es necesario que el contribuyente tenga conocimiento de sus datos fiscales básicos, y los proporcione al facturador para que el CFDI pueda ser timbrado. Especialistas recomiendan tener a la mano en formato digital (en el celular o en una memoria USB) la Constancia de Situación Fiscal para evitar que la facturación se convierta en un proceso tardado y engorroso.

¿Dónde se puede conseguir la Constancia de Situación Fiscal?

Hay cuatro opciones para obtener la Constancia de Situación Fiscal: