Legisladores analizarán la reducción de impuestos en la frontera sur y el aumento al salario mínimo en la región. La comisión de asuntos frontera sur de la Cámara de Diputados informó que analizará...

Legisladores analizarán la reducción de impuestos en la frontera sur y el aumento al salario mínimo en la región. La comisión de asuntos frontera sur de la Cámara de Diputados informó que analizará la posibilidad de reducir impuestos y aumentar el salario mínimo en la región. Esto en reuniones con con funcionarios de distintas secretarías de Estado. De acuerdo con Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, diputado de Morena y presidente de la comisión, las reuniones se llevarán a cabo con funcionarios de las siguientes secretarías:

Economía (SE)

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)

El legislador dijo que las reuniones se realizarán ante el interés de las y los diputados, así como de la ciudadanía.

Analizarán reducción de impuestos en la frontera sur

Una reunión de se tiene prevista el 23 de marzo. Ésta se realizará en Tapachula, Chiapas, con funcionarios de la SE y de la SHCP. El objetivo es que dichas dependencias detallen el impacto, los beneficios, inconvenientes y sugerencias que tengan. En materia tributaria se analizará la posibilidad de reducir los impuestos al valor agregado (IVA) y sobre la renta (ISR). Se espera que en la reunión también participen las cámaras de comercio y prestadores de servicios turísticos. Otra reunión se tiene prevista para el 25 de marzo. Bonifaz Moedano informó que derivado de la comparecencia con el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, acordaron dos reuniones con funcionarios del Registro Agrario Nacional, de la Procuraduría Agraria y de Terrenos Nacionales. Una se llevará a cabo este día.

Quieren que se supervise el aumento de precios

Además, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez, de Morena, pidió al presidente de la Comisión hacer un llamado a Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que solicite una supervisión en Chiapas. Esto respecto del aumento de los precios de la gasolina y de las tortillas. El legislador dijo que en esta región los comerciantes de dichos productos aumentan indiscriminadamente los precios. Esto sin tomar en cuenta que es una zona de alta marginación.

Encuentros en zonas económicas especiales

La Comisión de Asuntos Frontera Sur buscará que este tipo de encuentros se realicen a lo largo del país. Sobre todo en aquellas entidades que eran consideradas zonas económicas especiales.

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