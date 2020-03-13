Debido al impacto económico del coronavirus, algunos grupos han pedido que bajen las tasas del ISR. Algunos especialistas fiscales han pedido al gobierno diversas medidas para impulsar la actividad...

Debido al impacto económico del coronavirus, algunos grupos han pedido que bajen las tasas del ISR. Algunos especialistas fiscales han pedido al gobierno diversas medidas para impulsar la actividad económica en el país de cara al coronavirus. Una de ellas es bajar las tasas del impuesto sobre la renta (ISR). Como explicó David Escalante, socio de impuestos de KPMG, en una entrevista con Reforma, esta política ya ha sido implementada en otros países. La idea de bajar las tasas de ISR reaparece de cuando en cuando todos los años. La crisis del coronavirus y su impacto económico es otra oportunidad para que algunos especialistas presenten de nuevo la idea. Así, por ejemplo, Celín Zorrilla, socio líder de industria y mercado de KPMG, cree que la medida tiene más sentido este año. En 2019, el país alcanzó una recesión técnica. Por esto, el 80% de los 36 mil empresarios del estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México 2020 proyectaba un 2020 igual o peor. Ahora, el impacto de la enfermedad empeora estas proyecciones. Por todo esto, los especialistas creen que bajar el ISR este año es una buena estrategia para mejorar la competitividad. De acuerdo con el estudio, el 92% de los empresarios anticipaba que la Ley de Ingresos de la Federación para este año no sería suficiente para impulsar la competitividad y el crecimiento. En este sentido, los especialistas de KPMG creen que bajar la tasa de ISR sí ayudaría. Pero, como ya ha dicho el gobierno, lo más probable es que no habrá reforma fiscal. Además, los bajos niveles de recaudación seguramente no llevarían al gobierno a tomar la decisión de bajar las tasas de ISR. Con información de Reforma.

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