Gracias al estímulo fiscal de 100%, los consumidores no pagarán la cuota del IEPS de la gasolina Magna.

Gracias al estímulo fiscal de 100%, los consumidores no pagarán la cuota del IEPS de la gasolina Magna.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recientemente informó que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra en la gasolina Magna recibirá un estímulo fiscal de 100% por primera vez. De acuerdo con una nota publicada por El Economista, desde el sábado 12 hasta el viernes 18 de febrero, los consumidores no pagarán la cuota del IEPS en la gasolina Magna ante el estímulo fiscal otorgado por el gobierno. El diario indicó que esta es la primera vez que se da un estímulo fiscal de 100% a la gasolina desde la implementación de este esquema, que fue en enero del 2017.

Valor de los estímulos fiscales para las gasolinas y el diésel

En la nota se explica lo siguiente:

El estímulo fiscal para la gasolina Magna es de 100%. Es decir, 5.4917 pesos por litro, que Hacienda dejará de recaudar por concepto de IEPS a gasolinas, durante esta semana.

Para la gasolina Premium el estímulo es de 83.49%. Es decir, 3.8719 pesos por litro.

Mientras que para el Diésel el estímulo es de 89.64% del IEPS. Es decir, 5.4101 pesos por litro.

La SHCP indicó que el estímulo se otorga para evitar que el precio de la gasolina aumente más que la inflación. Además, explicó que el diseño del estímulo fiscal del IEPS es contracíclico, por lo que se busca estabilizar el precio de los combustibles y evitar incrementos abruptos por las alzas de los precios internacionales del petróleo, referencias de combustibles y el tipo de cambio. Puedes ver la información que publicó la SHCP aquí / Fecha de publicación: 11 de febrero de 2022.