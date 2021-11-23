En octubre, la inflación llegó a 6.2 por ciento y puede llegar en diciembre a 7.1% o 7.3%, lo que será la mayor variación de precios en 20 años

La inflación en México habría duplicado nuevamente el objetivo oficial en la primera quincena de noviembre, reforzando expectativas de que el Banco de México (Banxico) subiría nuevamente su tasa de interés referencial el próximo mes, de acuerdo con sondeo realizado por Reuters. Para el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, la inflación todavía no alcanza el pico de 6.8% que presentó en 2017, pero estima que desde noviembre la inflación va a rebasar el 7%, lo que será la mayor variación de precios en 20 años, advirtió el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 0.84% mensual en octubre, mientras que la tasa anual se ubicó en 6.24%, el mayor nivel que registra desde el cierre del 2017 cuando el alza en los precios a los consumidores promediaron 6.77%. Con lo anterior, suman ocho meses en los que la inflación se ubica por arriba del objetivo del Banco de México (Banxico) de 3% +/-1 punto porcentual y, se espera que para cierre de año, la inflación continúe fuera del objetivo de la institución.

Así afectaría la alta inflación

La alta inflación podría afectar a los contribuyentes que deducen impuestos por el pago de intereses reales en sus créditos hipotecarios. Ramiro Ávalos, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), explicó a El Financiero que si la tasa a la que estaba pactado el crédito hipotecario era variable y los intereses estaban vinculados con la inflación, el contribuyente se verá afectado debido a que deberá pagar un costo del crédito mayor. Según información de dicho medio, las deducciones de intereses reales están sujetas a un límite fiscal, que para el año próximo será el valor anual de 5 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), equivalente a 163 mil pesos, o el 15% del ingreso anual que hubiera declarado el contribuyente. Además, Olivia Blas Rivero, vocera de la comisión fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explica que el crédito hipotecario no debe rebasar un límite de 750 mil Unidades de Inversión (UDIS), equivalentes a 5 millones 200 mil pesos. Finalmente, menciona que si el crédito es de 10 millones de pesos, por ejemplo, sólo podrá deducir su parte proporcional, como lo establece el artículo 151 de la ley del Impuesto sobre la Renta. “Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de setecientas cincuenta mil unidades de inversión” Con información de El Economista y El Financiero https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-rebasara-el-7-en-diciembre-un-problema-bastante-grave-Jonathan-Heath-20211118-0048.html https://www.pressreader.com/mexico/el-financiero/20211122/281603833728188

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