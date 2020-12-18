La Secretaría de Hacienda informó que el estímulo fiscal en materia del IEPS aplicable a los combustibles automotrices tendrá un porcentaje de 0%.

La Secretaría de Hacienda informó que el estímulo fiscal en materia del IEPS aplicable a los combustibles automotrices tendrá un porcentaje de 0%.

El 18 de diciembre, la Secretaría de Hacienda informó que en lo que resta del año las gasolinas Magna, Premium y el diésel no tendrán estímulo fiscal. Lo anterior se debe a que los estímulos fiscales en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicables a los combustibles automotrices, tendrán un porcentaje de 0%.

Cuotas del IEPS aplicables a los combustibles automotrices

Por eso, para el periodo comprendido del 19 al 31 de diciembre, las cuotas del IEPS aplicables a los combustibles automotrices serán las siguientes:

Gasolina menor a 91 octanos (Magna) 4.95 pesos por litro.

Gasolina mayor o igual a 91 octanos (Premium) y combustibles no fósiles 4.18 pesos por litro.

Diésel 5.44 pesos por litro.

Esto lo informó la Secretaría de Hacienda a través del Diario Oficial de la Federación (DOF). Puedes ver el Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica aquí / Fecha de publicación: 18 de diciembre de 2020.