Además del alto número de contribuyentes que buscará la inscripción al RFC, algunos cambios fiscales eliminan la posibilidad de cumplir el trámite a distancia. A partir del 1 de enero de 2022, será...

Además del alto número de contribuyentes que buscará la inscripción al RFC, algunos cambios fiscales eliminan la posibilidad de cumplir el trámite a distancia. A partir del 1 de enero de 2022, será obligatorio que los jóvenes de 18 años se den de alta al RFC, aunque no perciban ingresos o realicen alguna actividad económica, pero no estarán obligados a presentar declaraciones anuales o pagar contribuciones. Esta fue una de las medidas más polémicas de la Miscelánea Fiscal 2022 antes de su aprobación, y parece que seguirá siendo discutida. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la inscripción masiva al RFC podría saturar los canales de atención del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En conferencia de prensa Héctor Amaya Estrella, vicepresidente del IMCP, señaló que además de los jóvenes que cumplan la mayoría de edad, hay que tomar en cuenta a los adultos que nunca se han registrado y que deberán empezar a hacerlo a partir de enero.

Problemas con la CURP

El 12 de noviembre el SAT publicó la séptima versión anticipada de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021 y sus anexos 1 y 1-A. De acuerdo con Amaya, el documento elimina la posibilidad de inscribirse al RFC utilizando la CURP de manera remota. Específicamente, se elimina la guía de trámites 3/CFF, con lo que ya no es posible la inscripción del RFC con CURP. Así, la inscripción se volvería un proceso presencial, lo que saturaría los servicios del SAT. El documento establece lo siguiente:

2.4.14. – Inscripción en el RFC Se precisa que la inscripción de personas físicas sin actividad económica se hará conforme a la ficha de trámite 39/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas”.

De acuerdo con los especialistas, en la versión anterior se utilizaba la ficha de trámite 3/CFF "Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas con CURP". Ante este escenario, Amaya recomendó a los mayores de 18 años que se inscriban al RFC lo antes posible para evitar problemas de saturación. Con información de El Economista y Reforma https://www.reforma.com/alertan-complicada-inscripcion-a-rfc-sin-usar-curp/ar2298745 https://www.eleconomista.com.mx/economia/RFC-obligatorio-podria-saturar-servicios-del-SAT-alertan-contadores-20211117-0102.html

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