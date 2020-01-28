Diana Bernal Ladrón de Guevara, expresidenta de la Prodecon, dice que la cancelación de sellos digitales por parte del SAT traerá repercusiones a la recaudación. De enero a octubre de 2019 el Servi...

Diana Bernal Ladrón de Guevara, expresidenta de la Prodecon, dice que la cancelación de sellos digitales por parte del SAT traerá repercusiones a la recaudación. De enero a octubre de 2019 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló 49 mil sellos digitales. Esto es 10% más que los 45 mil que se cancelaron durante todo el 2018. Desde 2014, el SAT ha cancelado más de 254 mil sellos a personas físicas y morales. De acuerdo con el SAT, estas cancelaciones se dieron porque los contribuyentes cayeron en los supuestos del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación. Este artículo dice que se puede cancelar el sello en los siguientes casos:

Si el SAT no encuentra al contribuyente en su domicilio fiscal durante sus facultades de comprobación

Si durante el procedimiento administrativo de ejecución no se localiza al contribuyente

Cuando el contribuyente cometió delitos como contrabando, defraudación fiscal o si encubre algún delito fiscal

Si en el mismo ejercicio fiscal el contribuyente no presenta tres declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas

Un cambio fiscal propuesto por el Ejecutivo fue el aumento de los supuestos de cancelación para los certificados de sellos digitales (CSD). La Miscelánea Fiscal 2020 incluye seis casos nuevos:

El SAT podrá cancelar los sellos de los contribuyentes en las listas negras de empresas fantasma y que no hayan desvirtuado las operaciones

Cuando los ingresos declarados e impuestos retenidos no concuerden con los señalados en comprobantes y expedientes del SAT

Si el domicilio fiscal no cumple con los requisitos del artículo 10 del CFF

Si los datos de contacto en el buzón tributario no son correctos

Cuando no se desvirtúe la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales

Para Diana Bernal, expresidenta de la Procuraduría Federal para la Defensa del Contribuyente (Prodecon), estas medidas podrían traer problemas a la recaudación de impuestos. Actualmente, el 30% de las quejas de con contribuyentes son por cancelación de sellos digitales.

Cancelación de sellos digitales afectará al fisco

En entrevista con Reforma, Diana Bernal expuso los errores de esta medida. En primer lugar, se está usando la cancelación como castigo. Idealmente, debería usarse para que el contribuyente acuda a aclarar su situación. Además, en la mayoría de los casos, los tribunales no conceden suspensión de amparo. Entonces, el caso sigue en tribunales mientras el sello está cancelado. De acuerdo con Bernal, esto podría llevar a la quiebra a varios negocios. A la larga, esto traerá menos recaudación. Si tomamos en cuenta el entorno económico del país y que, por ejemplo, el Banco Mundial redujo a menos de 1 por ciento la expectativa de crecimiento, esta no es la mejor decisión.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.