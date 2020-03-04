Lo que debes saber sobre la declaración anual prellenada para personas morales. El día de ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una nueva versión prellenada de la plataforma de declaración anual de personas morales. En ella, se encuentran cargadas las declaraciones provisionales y la nómina del ejercicio fiscal 2019. De acuerdo con Patricia Delgado Medellín, administradora central de declaraciones y pagos, es la primera vez que se utiliza la declaración prellenada. La información prellenada de la declaración viene del visor de nómina para personas morales. Esta herrameinta se lanzó en julio de 2019 para que los contribuyentes pudieran consultar los pagos realizados a los trabajadores de forma acumulada. También puede usarse para verificar la información individual de cada empleado al que se le haya expedido un comprobante de nómina. Con esta aplicación se pueden revisar todos los comprobantes de nómina de salarios, sueldos, asimilados o pagos por separación. Después de recopilar la información, los contribuyentes tuvieron la oportunidad de corregir algún error en ella. El pasado 29 de febrero fue el último día para hacer las correcciones necesarias al CFDI de nómina.

Algunas aclaraciones sobre la declaración prellenada

Si no se realizó el entero de las retenciones en las declaraciones provisionales precargadas, el mes aparecerá como no pagado en la declaración anual. Entonces, el mes no será deducible. Por otro lado, la declaración solamente es aplicable para el ejercicio 2019. Para años anteriores, se tendrá que utilizar la versión anteriores. Hay que recordar que el último día para presentar la declaración anual es el 31 de marzo. Además de todo esto, el SAT también publicó una guía de preguntas frecuentes sobre la nueva declaración anual. La puedes leer en este enlace. Con información de El Finanicero.

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