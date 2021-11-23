La autoridad fiscal recientemente implementó un pequeño cambio en el estándar del complemento carta porte. El nuevo complemento carta porte, que se incluirá a los Comprobantes Fiscales Digitales po...

La autoridad fiscal recientemente implementó un pequeño cambio en el estándar del complemento carta porte. El nuevo complemento carta porte, que se incluirá a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), comenzará a utilizarse en modo de prueba el 1 de diciembre de 2021, y de manera obligatoria a partir del 1 de enero de 2022. Se trata de un documento que debe acompañar en todo momento a la mercancía que se traslada de un lugar a otro a través de vías federales.

Modificación al estándar del complemento carta porte

El 18 de noviembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) modificó el estándar del complemento carta porte versión 2.0 con un cambio que, aunque es menor, se trata de una modificación a la estructura del complemento. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, el cambio consiste en la reubicación del nodo “Domicilio” del nodo “PartesTransporte”, quedando como nodo hijo del nodo “TiposFigura”. El artículo indica que derivado de lo anterior, se modifican los siguientes documentos:

Fiscalia señaló que las empresas que están trabajando en la implementación del complemento carta porte, deberán detener el proceso para revisar cómo impacta esta modificación en su programación. Esto lo tendrán que hacer para implementar el cambio, antes de continuar desarrollando este sistema.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16585

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