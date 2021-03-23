Se trata de un nuevo requisito de las instituciones bancarias para que sus usuarios puedan utilizar los servicios de la banca en línea. A partir de este martes 23 de marzo, los usuarios que quieran...

Se trata de un nuevo requisito de las instituciones bancarias para que sus usuarios puedan utilizar los servicios de la banca en línea. A partir de este martes 23 de marzo, los usuarios que quieran seguir usando los servicios de los bancos a través de canales digitales, deberán permitir que los bancos los ubiquen en tiempo real. Es decir, tendrán que dar su autorización para que los geolocalicen. En particular, se deberá permitir la geolocalización previo a la apertura de cuentas, a la celebración de contratos y a la realización de operaciones o servicios de forma remota.

¿Para qué sirve la geolocalización que piden los bancos?

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), el propósito de la medida es cumplir con el marco legal en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo. En un comunicado, la ABM indicó que lo anterior se debe a que en marzo de 2019, el Congreso de la Unión aprobó reformas para que los bancos recopilaran la geolocalización en tiempo real de sus clientes o usuarios. El tiempo transcurrido desde la aprobación de la medida, es el que se otorgó a los bancos para que ajustaran sus sistemas. Para aclarar algunas dudas, El Financiero expuso las siguientes consideraciones sobre la nueva medida implementada por los bancos:

¿La geolocalización se utilizará para todas las operaciones?

La geolocalización se debe autorizar para poder realizar operaciones bancarias, pero sólo las que se hagan a través de canales digitales. Es decir, las que se realicen con la banca en línea y las aplicaciones de los bancos. Por eso, se espera que los usuarios de los canales digitales de los bancos comiencen a recibir notificaciones para autorizar que los bancos los localicen en tiempo real cuando realicen sus operaciones en línea.

¿Qué pasará si no se permite la geolocalización?

Permitir la ubicación en tiempo real es obligatorio. En caso de no permitir la geolocalización, no se podrán realizar las transacciones a través de canales digitales.

¿Se ubicará a las personas en todo momento?

Esta medida no implica que los bancos puedan compartir la ubicación de las personas en tiempo real, pues la geolocalización servirá únicamente para las transacciones. Es decir, la geolocalización no es en todo momento, sino solamente cuando se realicen transacciones con el banco.

¿La geolocalización servirá para fines de cobranza?

La geolocalización no servirá a los bancos para fines de cobranza, ya que para que esta se lleve a cabo tiene que haber una orden judicial de por medio y un proceso legal. El periódico indicó que los especialistas consideran que la geolocalización solo tiene la finalidad de evitar fraudes y prevenir el lavado de dinero.

Con información de El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/economia/geolocalizacion-que-piden-los-bancos-por-que-la-tienes-que-permitir-y-que-pasa-si-no-la-aceptas

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