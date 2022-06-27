El Presidente señaló que en los próximos días la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, explicará porqué el fisco solicita la Constancia de Situación Fiscal. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en conferencia de prensa que si el requisito de la Constancia de Situación Fiscal causa complicaciones a los contribuyentes, debe eliminarse. La nueva forma de facturación electrónica exige que los contribuyentes cuenten con su constancia actualizada, en la que el nombre y el código postal del domicilio deberá coincidir con el que el fisco tiene registrado en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). https://twitter.com/FerchoRivero/status/1541488280486674438 El mandatario señaló que la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, acudirá a la conferencia matutina para explicar por qué se tomó la decisión de solicitar la constancia para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica versión 4.0, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. "Que venga Raquel y que nos informe sobre cómo va la recaudación y por qué tomaron esa decisión, porque el propósito es simplificar. A lo mejor es que había fugas y no se está permitiendo la evasión fiscal, pero ella nos los explica y si solo complica las cosas a los contribuyentes, pues que se quite." dijo AMLO en conferencia matutina.

¿Cuáles han sido las complicaciones?

Las empresas están exigiendo a los trabajadores su Constancia de Situación Fiscal para tener certeza de que los datos plasmados en los CFDI de nómina son los correctos, y así puedan aplicar las deducciones correspondientes. Sin embargo, como reportamos, el trámite del documento ha generado caos y desinformación entre los contribuyentes, así como saturación de los sistemas y oficinas del SAT, por estas razones el fisco prorrogó el uso obligatorio del CFDI 4.0 hasta 2023. También se han reportado intentos de estafas en los que ofrecen la constancia por 300 pesos. Cabe resaltar que es un documento personal que sólo el SAT tiene la facultad para entregarlo al contribuyente, por lo que hay un riesgo de que su información caiga en manos de delincuentes que podrían realizar fraudes o robo de identidad. Por otra parte, recientemente El Universal informó que la autoridad fiscal aprovechó el trámite de la Constancia de Situación Fiscal para realizar reclamos de adeudos por omitir el pago de impuestos por ingresos no reportados hace años, así como el cobro de multas por incumplir con la declaración anual.