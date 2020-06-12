La AMIS dijo que el caso más costoso de coronavirus para las aseguradoras fue de 15 millones de pesos. Por eso, recomienda aumentar el deducible del seguro médico y conseguir una suma asegurada más...

La AMIS dijo que el caso más costoso de coronavirus para las aseguradoras fue de 15 millones de pesos. Por eso, recomienda aumentar el deducible del seguro médico y conseguir una suma asegurada más alta. Ayer, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer que el caso más costoso de COVID-19 para las aseguradoras fue de 15 millones de pesos. El segundo caso más costoso fue de 13 millones de pesos. Por esto, Recaredo Arias, director general de la AMIS dijo que una suma asegurada recomendable debe ser por 20 millones de pesos. Para esto, las aseguradoras dicen que deben buscar primas aseguradas más altas y deducibles más altos. Con esto, se garantiza el acceso a una suma asegurada más alta y una mejor protección. Con corte al 8 de junio, la AMIS reportó mil 950 casos de COVID-19 entre sus asegurados. El costo total de las indemnizaciones alcanzó 883 millones de pesos. Según un análisis de la institución, si los pacientes no contaran con seguro, habrían pagado 452 mil pesos en promedio. Además, el costo promedio de la atención para los pacientes que necesitan cuidados intensivos es de 883 millones de pesos.

¿Por qué aumentar el deducible?

Reforma reporta que el director general de la AMIS argumenta que aumentar el deducible en entre 25 mil y 30 mil pesos es suficiente para mejorar la suma asegurada. "Elevarlo en esta proporción da la oportunidad de aumentar la suma asegurada a al menos cinco millones de pesos sin que se incremente de forma muy significativa el costo de la póliza (la prima anual) o inclusive hasta tener una suma asegurada de 10 millones o 15 millones de pesos", dijo. Arias también recomendó sacrificar el nivel hospitalario y subir el deducible para aumentar la suma asegurada. Por último, el dirigente de la AMIS recordó a los asegurados que deben tomar en cuenta el coaseguro; es decir, el porcentaje a cargo del asegurado. Este cargo se aplica al monto total una vez descontado el deducible.

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