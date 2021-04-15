Si tienes ingresos en el régimen de ingresos por servicios profesionales u honorarios, tienes la obligación de hacer tu declaración anual. Te decimos cómo. Si eres una persona física con ingresos p...

Si tienes ingresos en el régimen de ingresos por servicios profesionales u honorarios, tienes la obligación de hacer tu declaración anual. Te decimos cómo. Si eres una persona física con ingresos por servicios profesionales u honorarios, debes hacer tu declaración anual, la cual se presenta a más tardar el 31 de mayo de 2021. A continuación te explicamos paso a paso cómo hacer tu declaración anual de personas físicas con ingresos por servicios profesionales.

1 Entra a la página del SAT

Para entrar a la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), haz clic en la siguiente liga. Una vez en la página, pon el cursor sobre el menú "Declaraciones" (es el que está hasta la izquierda) y haz clic en la opción "Presenta tu declaración anual de personas físicas".

2 Introduce tus datos

Para accesar, puedes usar tu RFC y contraseña o con tu e.firma. Después de introducir tus datos, haz clic en el botón "Enviar".

3 Haz clic en "Presentar declaración"

4 Introduce el año y el tipo de declaración

En la siguiente pantalla, deberás elegir el año de la declaración (2020) y el tipo de declaración que vas a presentar. Si únicamente obtuviste ingresos por medio de honorarios, estará seleccionada la opción "Servicios profesionales (honorarios).

5 Ingresos exentos

Aparecerá un recuadro que dice que la información precargada se basa en las declaraciones provisionales presentadas y los CFDI emitidos a tu nombre. Haz clic en "Ok". En la primera pestaña podrás capturar si tuviste algún ingreso exento, como por ejemplo lo obtenido por medio de seguros.

6 Introduce tus deducciones autorizadas

En la siguiente pestaña podrás introducir tus deducciones autorizadas, que sirven para reducir la base de tus ingresos sobre la que se calcula el impuesto a pagar. Las personas físicas con ingresos por servicios profesionales pueden hacer deducciones mensuales de gastos e inversiones en su actividad empresarial, y deducciones de gastos anuales personales como gastos médicos.

7 Estímulos fiscales

Si tienes estímulos fiscales no declarados en las provisionales, selecciona en el menú la opción "Sí" e ingresa el monto.

8 Resultado fiscal

En la siguiente pestaña, correspondiente a las pérdidas fiscales, obtendrás tu resultado fiscal con base en la información anterior. En esta pestaña podrás ingresar lo pagado por concepto de participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.

9 Retenciones de ISR

En la siguiente pestaña podrás verificar las retenciones de ISR que te hayan hecho personas morales. Haz clic en detalles para ver con detalle la información de cada retenedor y agregar los datos que no aparezcan precargados.

10 Impuestos pagados en el extranjero

En la siguiente pestaña deberás informar si pagaste impuestos en el extranjero por la prestación de servicios profesionales y, de haberlo hecho, ingresar la cantidad.

11 Deducciones personales

Haz clic en la opción "Deducciones personales", ubicada en la parte superior, y verifica la información precargada.

12 Determinación fiscal

En la opción "Determinación", ubicada a la derecha de la de "Deducciones personales", podrás encontrar el resultado obtenido en el ejercicio. Revísalo, y de ser necesario, corrige la información. Si obtuviste un saldo a favor, en el campo llamado "¿Qué deseas hacer con tu saldo a favor?", puedes seleccionar una compensación o una devolución. Al compensar, puedes usar el monto que tienes a favor para pagar otro crédito fiscal por el mismo impuesto. Si eliges una devolución, escoge la CLABE interbancaria que te muestre el sistema, o registra una nueva. La CLABE que elijas tiene que estar a tu nombre.

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