Calcula tu tasa efectiva de ISR y compárala con tu industria. Si estás por debajo del promedio, riesgo de auditoría aumenta El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica cada año parámetro...

Calcula tu tasa efectiva de ISR y compárala con tu industria. Si estás por debajo del promedio, riesgo de auditoría aumenta El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica cada año parámetros de tasas efectivas de impuesto por industria. Si tu tasa está por debajo del promedio, tienes mayor riesgo de auditoría. Si está por encima, menor riesgo. Es herramienta de fiscalización basada en comparación. Necesitas entender cómo funciona y cómo calcularla para tu empresa. Desde 2021, el SAT mantiene un minisitio con información sobre tasas efectivas que pagan grandes contribuyentes en diferentes sectores. Esa información es pública. Contadores y asesores fiscales la usan para evaluar riesgo de auditoría. Tú también puedes usarla.

¿Cuál es el fundamento legal?

El Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta al SAT a dar a conocer parámetros de referencia sobre:

Utilidad típica de entidades que obtienen ingresos

Conceptos deducibles promedio

Tasas efectivas de impuesto por sector o industria

El CFF especifica que esta difusión tiene finalidad de medir riesgos impositivos. Eso es clave. El SAT reconoce legalmente que publica esto para identificar contribuyentes de mayor riesgo. Si pagas menos que el promedio, entrás en esa categoría de riesgo.

¿Cómo se calcula la tasa efectiva?

Es fórmula simple: Tasa Efectiva (%) = (ISR del ejercicio / Ingresos acumulables) × 100 Ejemplo: Una empresa tiene ingresos acumulables de $1,000,000 en el año. Causa ISR de $250,000. Su tasa efectiva es: (250,000 / 1,000,000) × 100 = 25% Luego compara esa tasa con el parámetro de su industria. Si su industria promedia 30%, su tasa de 25% está por debajo, lo que genera riesgo de auditoría.

¿Qué significa estar por encima o por debajo del parámetro?

Tasa por encima del promedio: Estás pagando más impuesto que el promedio de tu industria. SAT te considera menor riesgo. Menos probabilidad de auditoría. Tasa por debajo del promedio: Estás pagando menos impuesto que el promedio. SAT te considera mayor riesgo. Mayor probabilidad de auditoría. Pero aquí es importante aclarar: estar por debajo del promedio no significa que debas más impuesto. Solo significa que tienes mayor riesgo de ser auditado. La auditoría dirá si realmente debés más o si tu cálculo fue correcto.

¿Es ilegal tener tasa por debajo del promedio?

No. Estar por debajo del parámetro de la industria no es ilegal por sí solo. Lo que importa es cómo llegaste a esa tasa. Si es resultado de:

Operaciones legítimas: Márgenes reales de tu negocio, deducciones válidas, eficiencia operativa. Entonces es legal.

Márgenes reales de tu negocio, deducciones válidas, eficiencia operativa. Entonces es legal. Planeación fiscal artificial: Usar estructuras que distorsionan tu tasa sin valor económico real. Entonces es ilegal.

SAT no penaliza por tener tasa baja. Penaliza por usar mecanismos artificiales para bajarla.

Histórico de emisiones del SAT

El SAT comenzó a publicar estas tasas en 2021. Ha hecho múltiples emisiones desde entonces. Aquí está el historial completo: EMISIONES 2021 (Años 2016-2019)

Emisión Industrias Fecha Años cubiertos Primera 40 industrias 13 de junio 2021 2016-2019 Segunda 84 industrias 31 de julio 2021 2016-2019 Tercera 79 industrias 15 de agosto 2021 2016-2019 Cuarta 47 industrias 10 de octubre 2021 2016-2019 Quinta 50 industrias 19 de noviembre 2021 2016-2019

EMISIONES 2023 (Años 2020-2021)

Emisión Industrias Fecha Años cubiertos Primera 40 industrias 31 de enero 2023 2020-2021 Segunda 40 industrias 7 de febrero 2023 2020-2021 Tercera 40 industrias 14 de febrero 2023 2020-2021 Cuarta 40 industrias 21 de febrero 2023 2020-2021 Quinta 40 industrias 28 de febrero 2023 2020-2021 Sexta 40 industrias 7 de marzo 2023 2020-2021 Séptima 40 industrias 14 de marzo 2023 2020-2021 Octava 22 industrias 22 de marzo 2023 2020-2021

EMISIONES 2026 (Años 2022-2023)

Emisión Industrias Fecha Años cubiertos Primera 40 industrias 20 de febrero 2026 2022-2023 Segunda 40 industrias 9 de marzo 2026 2022-2023

Tasas efectivas por industria (2016-2023)

A continuación, la tabla consolidada con todas las industrias y sus tasas a lo largo de 8 años (2016-2023):

Industria 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Agencias de publicidad 4.18% 4.80% 3.78% 4.92% 4.32% 4.03% 5.51% 5.82% Agencias de viajes 1.42% 1.00% 1.27% 1.35% 0.83% 2.83% 4.39% 6.81% Comercio al por mayor de abarrotes 1.17% 1.12% 1.00% 2.15% 1.94% 1.98% 2.09% 2.18% Comercio al por mayor de cerveza 3.58% 3.91% 3.75% 4.40% 4.56% 4.30% 4.34% 5.21% Comercio al por mayor de cigarros, puros y tabaco 1.78% 2.21% 2.38% 2.40% 2.63% 3.33% 4.00% 4.16% Comercio al por mayor de refrescos o bebidas hidratantes 5.59% 4.94% 5.33% 5.42% 4.96% 4.81% 5.19% 5.31% Comercio al por mayor de ropa 3.34% 3.23% 3.16% 2.79% 2.40% 3.17% 3.37% 4.15% Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios 3.34% 3.23% 3.16% 2.79% 2.40% 3.17% 1.78% 3.60% Comercio al por mayor por medios masivos de comunicación 1.55% 1.96% 1.00% 1.58% 0.93% 1.67% 2.97% 3.09% Comercio al por menor de enseres electrodomésticos 3.83% 3.51% 4.11% 3.87% 5.57% 4.94% 6.11% 6.40% Comercio al por menor de gas L.P. 1.99% 2.47% 2.89% 2.45% 5.12% 3.51% 3.73% 3.91% Comercio al por menor de gasolina y diésel 1.99% 2.47% 2.89% 2.45% 5.12% 3.51% 2.19% 2.29% Comercio al por menor de muebles para el hogar 3.16% 2.43% 2.55% 2.05% 2.46% 2.55% 2.71% 4.70% Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios 1.00% 1.23% 1.00% 1.23% 0.82% 0.86% 1.01% 1.06% Comercio al por menor en minisúper 1.21% 1.43% 1.48% 1.67% 1.70% 1.95% 1.98% 2.18% Comercio al por menor en supermercados 1.78% 1.93% 2.18% 2.76% 2.76% 2.67% 2.84% 2.91% Comercio al por menor en tiendas de abarrotes 1.88% 1.89% 2.87% 3.21% 3.09% 3.41% 3.54% 3.70% Comercio al por menor en tiendas departamentales 3.79% 3.33% 3.13% 2.61% 2.81% 3.18% 3.38% 3.88% Comercio de combustibles fósiles 2.59% 1.60% 1.54% 1.69% 2.50% 2.41% 2.55% 2.60% Dirección de corporativos y empresas no financieras 8.42% 8.46% 7.00% 7.79% 7.31% 6.94% 7.00% 7.28% Elaboración de botanas 2.79% 3.09% 3.35% 3.57% 3.31% 3.76% 3.99% 4.09% Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias 4.66% 4.86% 5.27% 5.46% 5.21% 5.42% 7.25% 9.55% Elaboración de harina de maíz 1.17% 1.00% 1.00% 1.00% 0.80% 1.30% 1.30% 1.34% Elaboración y refinación de azúcar de caña 5.83% 4.82% 4.63% 4.64% 5.23% 4.36% 4.60% 4.66% Fabricación de adhesivos o pegamentos 5.62% 4.24% 4.21% 4.69% 3.99% 3.74% 4.14% 4.15% Fabricación de cemento para la construcción 3.91% 4.43% 3.94% 4.48% 4.67% 5.99% 8.92% 11.14% Fabricación de otros productos de cemento y concreto 5.61% 4.50% 4.70% 5.02% 5.76% 6.04% 7.75% 8.43% Fabricación de pañales desechables y productos sanitarios 1.72% 2.14% 1.75% 1.64% 3.07% 3.19% 4.60% 5.89% Fabricación de productos petroquímicos 5.47% 4.41% 4.15% 4.68% 5.20% 4.83% 5.06% 5.17% Hoteles con otros servicios integrados 5.77% 5.52% 6.27% 5.81% 7.20% 7.81% 8.66% 9.04% Otras industrias manufactureras 2.52% 2.60% 3.97% 2.90% 2.70% 2.73% 3.19% 3.26% Otros intermediarios de comercio al por mayor 3.22% 3.21% 2.85% 2.87% 3.92% 3.86% 4.08% 4.24% Otros servicios de consultoría científica y técnica 5.79% 6.20% 4.93% 6.23% 5.22% 4.75% 5.99% 6.32% Otros servicios de telecomunicaciones 3.73% 4.24% 3.82% 3.13% 4.36% 4.32% 4.60% 5.82% Panificación industrial 3.89% 3.64% 3.26% 3.09% 3.06% 3.56% 3.94% 3.98% Producción, fabricación o envasado de cerveza 3.05% 4.21% 3.63% 3.61% 3.68% 4.07% 5.04% 5.16% Reventa de servicios de telecomunicaciones 3.36% 2.70% 3.04% 2.02% 3.19% 2.76% 2.94% 3.99% Transporte aéreo regular de pasajeros y carga 3.83% 3.50% 3.60% 2.96% 3.45% 3.66% 5.89% 6.20% Venta en territorio nacional de combustibles automotrices — — — — 2.15% 2.28% 2.47% 2.52% Venta en territorio nacional de gasolina y diésel — — — — 2.42% 2.10% 2.51% 2.61%

Análisis de la tabla: observaciones clave

Tendencias de aumento: Algunas industrias han visto aumentos significativos en tasas de 2016 a 2023. Por ejemplo:

Fabricación de cemento: pasó de 3.91% (2016) a 11.14% (2023)

Fabricación de pañales: pasó de 1.72% (2016) a 5.89% (2023)

Hoteles: pasó de 5.77% (2016) a 9.04% (2023)

Agencias de viajes: pasó de 1.42% (2016) a 6.81% (2023)

Industrias de bajo margen: Algunas industrias consistentemente tienen tasas bajas:

Comercio al por menor de semillas: 1.00-1.06% (8 años)

Elaboración de harina de maíz: 0.80-1.34% (8 años)

Comercio de combustibles fósiles: 1.54-2.60% (8 años)

Industrias de alto margen: Otras consistentemente altas:

Dirección de corporativos: 6.94-8.46% (8 años)

Otros servicios de consultoría: 4.75-6.32% (8 años)

¿Cómo usar esta información?

Paso 1: Identifica tu industria. ¿Dónde clasifica el SAT tu negocio? Puede no ser exactamente lo que crees. Paso 2: Calcula tu tasa efectiva. Divide tu ISR del ejercicio entre ingresos acumulables. Multiplica por 100 para obtener porcentaje. Paso 3: Compara con el parámetro. ¿Tu tasa está por encima o por debajo del parámetro 2023 (más reciente disponible)? Paso 4: Evalúa el riesgo. Si estás por debajo, tienes mayor riesgo. Prepárate para justificar tu tasa ante el SAT. Paso 5: Revisa tu planeación fiscal. ¿Tu tasa es resultado de operaciones legítimas o de estructuras artificiales? Si es lo segundo, reconsiderá.

¿Dónde consultar información completa?

El SAT mantiene el minisitio oficial en: http://omawww.sat.gob.mx/TasasEfectivasISR/Paginas/publicacion_tasas_efectivas.html Contadores también pueden consultar las tablas completas en plataformas especializadas como Fiscalia, que agrega y organiza esta información para fácil referencia.

Entiende tu riesgo

El SAT publica tasas efectivas para que sepas dónde te ubicas tu industria. Si estás por debajo, riesgo de auditoría es mayor. No es castigo. Es aviso de que necesitas documentación sólida para justificar tu tasa. Usa esta información para evaluar tu situación fiscal, no para reducir impuesto artificialmente. El SAT ya ha demostrado que detecta estructuras sin sustancia. La mejor defensa es tener operaciones legítimas que generen tasas bajas por eficiencia real, no por planeación artificial.