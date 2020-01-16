Te decimos qué es la UMI y por qué es tan importante para calcular tus créditos y descuentos con el Infonavit. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infovanit) utili...

Te decimos qué es la UMI y por qué es tan importante para calcular tus créditos y descuentos con el Infonavit. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infovanit) utiliza un valor conocido como unidad mixta infonavit (UMI) para efectos de retenciones y amortizaciones. El valor de la UMI se dio a conocer en 2018 según lo establecido en el artículo 44 de la Ley del Infonavit. Este artículo dice que "para el caso de los créditos otorgados en veces salario mínimo, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la unidad de medida y actualización, el Instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha unidad de medida y actualización durante el mismo año". La UMI funciona como una protección para los trabajadores. En lugar de que los créditos Infonavit se actualicen según el salario mínimo, se utiliza este valor para que el crecimiento sea menor. Entonces, para obtener el valor de la UMI se debe comparar el porcentaje de incremento del salario mínimo vigente contra el porcentaje de la inflación del año anterior. Siguiendo este procedimiento, los valores de la UMI para 2020 son los siguientes:

Diario: 84.55 pesos.

Mensual: 2,570.32 pesos.

Anual: 30,843.84 pesos.

¿Para qué te servirá la UMI en 2020?

La aplicación de la UMI para cada año depende de un oficio interno del Infonavit. Es decir, no se publica en el Diario Oficial, así que la entrada en vigor del nuevo valor es algo confusa. Lo que se recomienda es aplicar el factor de descuento lo antes posible. Para hacer esto, solamente se debe entrar al Sistema Único de Autodeterminación. Después, ir al Menú Tablas, Tablas de la empresa y, por último, entrar en el apartado FactorDescINFONAVIT. Una vez ahí, se abrirá una ventana en la que se debe introducir el nuevo valor de la UMI.

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