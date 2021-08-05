Conoce los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestre de 2021.

Conoce los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestre de 2021.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recientemente publicó los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al segundo trimestre de 2021. Los informes indican que la economía de México se encuentra en una fase sólida de recuperación gracias al fortalecimiento del mercado interno, que se ha consolidado con la apertura de las actividades económicas derivada del avance del programa de vacunación contra el COVID-19. Parte de lo que expuso la SHCP en los informes fue lo siguiente:

Actividad económica

En el segundo trimestre, la actividad económica continuó en su senda de recuperación y se aproximó a los niveles pre-pandemia de forma más acelerada a lo previsto. La confianza del consumidor mostró un incremento trimestral de 3.8 puntos porcentuales y, al mes de junio, superó su nivel previo a la pandemia, con datos ajustados por estacionalidad. Mientras tanto, las ventas durante el segundo trimestre de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) exhibieron un crecimiento real trimestral de 9.2%, con cifras propias de ajuste estacional.

Inflación

La inflación general anual al cierre de junio fue de 5.88%, como resultado de algunas presiones de oferta de carácter temporal y de una baja base de comparación respecto al nivel observado en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, las expectativas de inflación general de mediano y largo plazo continúan ancladas y dentro del rango de variabilidad del Banco de México.

Finanzas públicas

En materia de finanzas públicas, los ingresos del sector público fueron mayores en 98.3 mil millones de pesos respecto al monto programado, 7.3% superiores en términos reales que los registrados entre enero y junio de 2020.

Ingresos del Gobierno Federal

Los ingresos del Gobierno Federal superaron lo previsto en el programa en 154 mil millones de pesos, mostrando un crecimiento real anual de 4.7% comparado con el primer semestre de 2020.

Ingresos petroleros

En línea con los aumentos en la movilidad y en el precio del petróleo, durante junio, los ingresos petroleros del Gobierno Federal fueron mayores al monto programado en 7.2 mil millones de pesos y en 33.5% respecto al primer semestre de 2020, aun incluyendo la reducción en la carga fiscal del DUC de Pemex para fortalecer su posición financiera en el largo plazo.

Ingresos tributarios

Los ingresos tributarios fueron mayores respecto al programa en 5.2 mil millones de pesos. Al interior, sobresale la evolución de la recaudación del IVA, la cual fue mayor al programa en 67 mil millones de pesos en comparación con lo recaudado durante el primer semestre de 2020.

Ingresos no tributarios

Los ingresos no tributarios fueron mayores respecto al programa en 141.6 mil millones de pesos, como resultado principalmente de la regularización presupuestaria de los recursos de fondos y fideicomisos.

Gasto programable

El gasto programable ascendió a 2 billones 345 mil millones de pesos, cifra superior en 7.7% real anual respecto al periodo de enero a junio de 2020 y en 58.7 mil millones de pesos respecto al monto previsto en el programa. Puedes ver los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al segundo trimestre de 2021 aquí / Fecha de publicación: 29 de julio de 2021.

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