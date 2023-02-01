La fiscalización seguirá siendo uno de los ejes de la autoridad para mantener la recaudación, señala el IMCP Hace unos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer su “Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023”. En el presente año, la autoridad fiscal se enfocará en revisar operaciones de los contribuyentes cautivos y revisará 16 sectores económicos. También podrá lupa a la simulación de prestación de servicios especializados, uso indebido de tratados, derechos mineros, subvaluaciones de comercio exterior, entre otros. Entre las acciones de fiscalización que el SAT realizará están el combate a esquemas de evasión que involucren a empresas “factureras”, la revisión de esquemas de evasión de empresas que involucren “nomineras”, el incremento en operativos carreteros y almacenes para combatir el contrabando. El fisco mexicano también revisará una serie de conceptos y conductas, entre ellos la aplicación indebida de saldos a favor, acreditamiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y regímenes fiscales preferentes. El Contribuyente

El SAT mantendrá fiscalización

Para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el plan Maestro demuestra que la autoridad tributaria mantendrá la fiscalización como un eje importante en la recaudación. Laura Grajeda, presidenta del IMCP, dijo a El Economista que hay temas pendientes de atender por el SAT y los legisladores para acelerar una mayor certeza jurídica para los contribuyentes. Entre los temas que pidió a la autoridad poner más atención están la migración de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 3.3 al 4.0 y el uso Complemento Carta Porte de las facturas. La representante de los contadores destacó que cada vez existen más candados para evitar que los contribuyentes realicen esquemas de evasión fiscal, como fue la simulación en la facturación de las nóminas, pues hubo un abuso de estos esquemas.