Aunque la AMECH reconoció que la reforma a la subcontratación costó empleos, destacó la recuperación a niveles de antes de la pandemia. A inicios de octubre, una estimación de Manpower Group señaló...

Aunque la AMECH reconoció que la reforma a la subcontratación costó empleos, destacó la recuperación a niveles de antes de la pandemia. A inicios de octubre, una estimación de Manpower Group señaló que cerca de 900 mil trabajadores perdieron su empleo tras la reforma a la subcontratación. Los datos del IMSS muestran que antes de la reforma había un registro de 5.2 millones de trabajadores en subcontratación. Tras la reforma, los datos del IMSS muestran otra cosa:

4.3 millones de trabajadores mantuvo su empleo.

De ese monto, 2.7 millones lo mantuvo con un patrón distinto.

Por otro lado, 1.6 millones de trabajadores mantuvo su empleo, pero bajo una empresa de subcontratación.

Esto implica que el 17% de los trabajadores subcontratados no encontraron nuevo empleo tras la reforma. Semanas más tarde, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Jalisco estimaba que 600 mil empleos podrían perderse o ser afectados tras la reforma. En entrevista con Reforma, Marco Valerio Pérez Gollaz, titular de la STPS de Jalisco, explicó que la contratación directa ha crecido lentamente en el estado. Además, señaló que hay un millón 847 mil empleos formales en el estado; de estos, 600 mil podrían verse afectados por la reforma. En este sentido, Pérez Gollaz dijo que estos 600 mil trabajadores podrían tener problemas para vincularse con otra fuente de empleo.

AMECH respalda datos del IMSS

En entrevista con La Jornada, Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), retomó los datos del IMSS sobre la subcontratación. De acuerdo con Márquez, 20% de los 5 millones 200 mil trabajadores que estaban bajo este régimen ya no fueron contratados directamente. Eso implica que pudieron irse a la informalidad o al desempleo; en ambos casos, sin seguridad social. El especialista rescató que el panorama del empleo en el país parece estar recuperándose. De acuerdo con Márquez, los datos de recuperación laboral del IMSS muestran 20 millones 700 mil empleos; esto supera los 20 millones 600 mil registrados antes de la pandemia. Con información de La Jornada, Reforma y El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/30/900-mil-personas-subcontratadas-pierden-empleo-tras-reforma-manpowergroup/ https://www.reforma.com/afectara-reforma-al-outsourcing-a-600-mil-stps/gr/ https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/29/economia/amech-ley-contra-el-outsourcing-arrojo-a-la-informalidad-o-al-desempleo-a-900-mil/

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