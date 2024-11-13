A pesar de la obligación de informar mensualmente sobre sus resoluciones favorables a contribuyentes, el SAT lleva más de tres años sin actualizar su portal, dejando a los contribuyentes sin acceso...

A pesar de la obligación de informar mensualmente sobre sus resoluciones favorables a contribuyentes, el SAT lleva más de tres años sin actualizar su portal, dejando a los contribuyentes sin acceso a estos criterios clave

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la obligación de publicar cada mes un resumen de las resoluciones favorables a los contribuyentes, según el último párrafo del Artículo 34 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Sin embargo, de acuerdo con la consultora Fiscalia, el SAT lleva más de tres años sin actualizar estas resoluciones en su portal web.

La consultora explica que el compendio de resoluciones debería estar disponible en el sistema de la autoridad, en el sitio de internet de las Resoluciones Favorables. No obstante, aunque el portal indica que su última actualización fue el 6 de marzo de 2024, la información más reciente corresponde en realidad a julio de 2020.

Este incumplimiento significa que, desde hace más de dos años, los contribuyentes no pueden consultar los criterios favorables que ha emitido el SAT. La falta de transparencia impide a los usuarios conocer las resoluciones favorables recientes y, por tanto, dificulta su cumplimiento fiscal.