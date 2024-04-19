La empresa china de "fast fashion" que ha sido acusada por competencia desleal, abrirá más centros de distribución en nuestro país Shein, el coloso chino de la moda rápida, aseguró que su ventaja competitiva se basa en un innovador modelo de negocio y no en la evasión de impuestos. La compañía, que ya opera un centro de distribución en el país, planea una expansión significativa que incluirá más instalaciones y la contratación de personal local. Marcelo Claure, vicepresidente global de Shein, explicó en una reciente entrevista que, contrariamente a las acusaciones de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), Shein cumple con todas las obligaciones fiscales impuestas por la ley mexicana. "Shein paga todos los impuestos que dicta la ley mexicana y siempre lo hará", afirmó Claure. Según él, el éxito de Shein se debe a su capacidad de ofrecer precios hasta un 60% inferiores a los de su competencia, gracias a un modelo de producción que se ajusta estrictamente a la demanda real del mercado, evitando sobreproducciones y mermas significativas.

Expansión en México

El modelo de producción de Shein, que implica fabricar únicamente entre 100 y 200 piezas de cada producto, permite a la empresa adaptarse rápidamente a las preferencias del consumidor y mantener costos bajos. Este enfoque contrasta con el de los retailers tradicionales que a menudo "adivinan" lo que los consumidores desearán comprar. Además de reafirmar su situación fiscal, Shein ha anunciado planes de crecimiento en México, que incluyen la apertura de nuevas oficinas y centros de distribución. "Estamos en proceso de evaluación, no estamos listos para decir dónde ni cuándo, pero sí es parte del plan estratégico de Shein estar cerca del consumidor", señaló Claure. La empresa, que emplea a 11,000 personas a nivel mundial, con un 58% de representación femenina en su fuerza laboral, se destaca también por su eficiencia en la producción, manteniendo la merma en un solo dígito, muy por debajo del promedio de la industria que oscila entre el 25% y el 40%.