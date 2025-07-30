Conoce el salario diario promedio en México para 2025, los estados con mejores y peores ingresos, las industrias que mejor pagan y cómo influye el tamaño de la empresa en tu sueldo De acuerdo con l...

Conoce el salario diario promedio en México para 2025, los estados con mejores y peores ingresos, las industrias que mejor pagan y cómo influye el tamaño de la empresa en tu sueldo De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el salario diario promedio en México durante el primer semestre de 2025 se ubicó en $622.85. La cifra proviene del Sistema de Información Estadística Laboral (SIEL) y se basa en los trabajadores registrados ante el IMSS.

Estados con los mejores salarios

Estado Salario diario (MXN) Salario mensual (MXN) Ciudad de México 774.45 23,620.75 Baja California 716.57 21,855.38 Nuevo León 678.32 20,688.76 Querétaro 673.60 20,544.80 Tamaulipas 656.67 20,028.43 Campeche 654.02 19,947.61 Chihuahua 649.80 19,818.90 San Luis Potosí 623.20 19,007.60 Coahuila 612.93 18,694.36 Baja California Sur 599.46 18,283.53

La diferencia en los pagos del norte del país se relaciona con la Zona Libre de la Frontera Norte, que maneja un salario mínimo más alto, así como incentivos fiscales como IVA reducido al 8 % y una tasa preferencial de ISR.

Estados con los salarios más bajos

Estado Salario diario (MXN) Salario mensual (MXN) Sinaloa 487.55 14,870.27 Nayarit 498.64 15,208.52 Durango 500.84 15,275.62 Oaxaca 504.90 15,399.45 Guerrero 505.52 15,418.36 Michoacán 507.64 15,483.02 Tlaxcala 515.57 15,724.88 Yucatán 518.62 15,817.91 Hidalgo 521.18 15,895.99 Chiapas 531.12 16,199.16

Industrias mejor remuneradas

Industria Salario diario (MXN) Salario mensual (MXN) Industria eléctrica, captación y suministro de agua 1,232.98 37,605.89 Industrias extractivas 914.94 27,905.67 Servicios sociales y comunales 711.15 21,690.07 Industrias de la transformación 660.53 20,146.16 Transportes y comunicaciones 647.51 19,749.05

La industria eléctrica casi duplica el promedio nacional, aunque concentra menos de 30 mil trabajadores registrados, en su mayoría hombres de 30 a 59 años.

Tamaño de empresa y nivel salarial

Número de asegurados Salario diario (MXN) 1 trabajador 354.14 51 - 250 trabajadores 603.15 Más de 1,000 trabajadores 777.96

Cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es la remuneración promedio. Las grandes corporaciones pueden pagar hasta un 120 % más que los negocios con solo un asegurado.

Referencias de salario mínimo 2025