Conoce el salario diario promedio en México para 2025, los estados con mejores y peores ingresos, las industrias que mejor pagan y cómo influye el tamaño de la empresa en tu sueldo De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el salario diario promedio en México durante el primer semestre de 2025 se ubicó en $622.85. La cifra proviene del Sistema de Información Estadística Laboral (SIEL) y se basa en los trabajadores registrados ante el IMSS.
Estados con los mejores salarios
|Estado
|Salario diario (MXN)
|Salario mensual (MXN)
|Ciudad de México
|774.45
|23,620.75
|Baja California
|716.57
|21,855.38
|Nuevo León
|678.32
|20,688.76
|Querétaro
|673.60
|20,544.80
|Tamaulipas
|656.67
|20,028.43
|Campeche
|654.02
|19,947.61
|Chihuahua
|649.80
|19,818.90
|San Luis Potosí
|623.20
|19,007.60
|Coahuila
|612.93
|18,694.36
|Baja California Sur
|599.46
|18,283.53
La diferencia en los pagos del norte del país se relaciona con la Zona Libre de la Frontera Norte, que maneja un salario mínimo más alto, así como incentivos fiscales como IVA reducido al 8 % y una tasa preferencial de ISR.
Estados con los salarios más bajos
|Estado
|Salario diario (MXN)
|Salario mensual (MXN)
|Sinaloa
|487.55
|14,870.27
|Nayarit
|498.64
|15,208.52
|Durango
|500.84
|15,275.62
|Oaxaca
|504.90
|15,399.45
|Guerrero
|505.52
|15,418.36
|Michoacán
|507.64
|15,483.02
|Tlaxcala
|515.57
|15,724.88
|Yucatán
|518.62
|15,817.91
|Hidalgo
|521.18
|15,895.99
|Chiapas
|531.12
|16,199.16
Industrias mejor remuneradas
|Industria
|Salario diario (MXN)
|Salario mensual (MXN)
|Industria eléctrica, captación y suministro de agua
|1,232.98
|37,605.89
|Industrias extractivas
|914.94
|27,905.67
|Servicios sociales y comunales
|711.15
|21,690.07
|Industrias de la transformación
|660.53
|20,146.16
|Transportes y comunicaciones
|647.51
|19,749.05
La industria eléctrica casi duplica el promedio nacional, aunque concentra menos de 30 mil trabajadores registrados, en su mayoría hombres de 30 a 59 años.
Tamaño de empresa y nivel salarial
|Número de asegurados
|Salario diario (MXN)
|1 trabajador
|354.14
|51 - 250 trabajadores
|603.15
|Más de 1,000 trabajadores
|777.96
Cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es la remuneración promedio. Las grandes corporaciones pueden pagar hasta un 120 % más que los negocios con solo un asegurado.
Referencias de salario mínimo 2025
- Zona General: $278.80 diarios | $8,480.17 mensuales
- Zona Libre de la Frontera Norte: $419.88 diarios | $12,771.35 mensuales
- Ambas zonas registraron un aumento del 12 % frente a 2024.