Cuando se recuerdan momentos felices de nuestra infancia se vienen a nuestras memorias ratos de juegos en familia, al cerrar los ojos recuerdas verte jugar juegos de mesa, con la abuela, o tus padr...

Cuando se recuerdan momentos felices de nuestra infancia se vienen a nuestras memorias ratos de juegos en familia, al cerrar los ojos recuerdas verte jugar juegos de mesa, con la abuela, o tus padres y hermanos. Y es que disfrutar de juegos en familia será, probablemente uno de los recuerdos de la infancia más hermosos que les quedara a tus hijos, además de aportarnos muchos beneficios para el desarrollo físico y emocional desde que son bebés.

¿Cuáles son los beneficios de jugar en familia?

Aprenden a través de nuestro ejemplo

Los padres son el principal referente de sus hijos durante su desarrollo y su primer modelo a seguir, ellos imitan de todo, de ahí que siempre insistimos en lo importante de dar ejemplo con tus actos. A través de los juegos también aprenderán de ti, y es una oportunidad fabulosa para enseñarles las normas de los juegos, a ganar con honradez y también que sepan perder de vez en cuando.

Fortalecer vínculos entre familiares

Cualquier actividad que compartas y disfrutes con tu familia servirá para fortalecer tus vínculos con ellos y mejorará tu relación, además, a través de los juegos manifiestas emociones y sentimientos y se generará una comunicación placentera entre toda la familia. De manera que te ayudará a conocer mejor y a entender más los sentimientos de los demás miembros de tu familia.

Producción de endorfinas

Jugar en familia es relajante y divertido, te hace sentir bien, reír, disfrutar de un ambiente entretenido y mejorar tu estado de ánimo. Y todo es gracias a las endorfinas, las hormonas de la felicidad que el cuerpo segrega ante esas emociones placenteras, además, durante los juegos se segrega dopamina, que potencia el proceso de aprendizaje y la imaginación.

Se aprende mientras se juega

Los más pequeños aprenderán mientras juegan desde que son bebés, explorando, experimentando, solucionando y descubriendo problemas y situaciones de una forma imaginativa y lúdica. Con los juegos los niños fomentan su curiosidad, entusiasmo y su perseverancia, mejora mucho su atención y desarrolla muchas habilidades sociales, cómo la cooperación. La negociación o la resolución de conflictos, por ejemplo, a través de juegos de estrategias cómo lo es el ajedrez.

Se va fomentando la autoestima

Cuando se juega en familia ellos percibirán que son muy importantes para ti y que tienes tiempo para dedicárselo en exclusiva y disfrutar junto con ellos, esto ayuda a fortalecer su autoestima. Además, durante el juego podrás ayudarles con frases positivas y emotivas que les animan a superarse o a mejorar la jugada, felicitarles y mostrarte orgulloso por el resultado obtenido sea el que sea y lo bien que ellos han jugado.

Control emocional

La gestión emocional consiste en saber regular y expresar las propias emociones, algo que constituye la clave tanto para que comprendan las emociones de los demás. Cómo para que los demás nos comprendan a ellos, es de suma importancia saber hacer una buena gestión emocional y el juego te aportará un momento fabuloso para eso.

Consejos para promover el juego en familia

Quizás puedas llegar a pensar que la vorágine del día a día, el trabajo y los quehaceres del hogar te dejaran muy poco tiempo para jugar con tu familia, pero nada más lejos de la realidad. Lo más importante no es dedicar varias horas a jugar con tu familia, ni pensar que para que los chicos se diviertan y aprendan tendrás que recurrir a sofisticados o modernos juegos de mesa. A veces una simple y sencilla pelota, un juego de adivinanzas o un teatro improvisado te podrán aportar grandes y muy divertidos momentos inolvidables con tu familia.