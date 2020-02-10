En el criterio normativo del SAT sobre la la retención de 6% de IVA no se habla explícitamente del outsourcing porque el outsourcingen la vida real es más amplio. El 31 de enero, el Servicio de Adm...

En el criterio normativo del SAT sobre la la retención de 6% de IVA no se habla explícitamente del outsourcing porque el outsourcingen la vida real es más amplio. El 31 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un nuevo criterio normativo sobre la retención de 6% del impuesto al valor agregado (IVA) por servicios prestados. Se trata del criterio 46/IVA/N, publicado en la versión anticipada de una modificación al Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020. Dicho anexo contiene la compilación de criterios normativos del SAT. Los puntos más importantes del nuevo criterio son:

Los servicios objeto de retención son en los que el contratista pone personal a disposición del contratante. Para esto no importa si el personal estará o no bajo su dirección, supervisión, coordinación o dependencia, y tampoco importa el nombre que se le dé al contrato.

Entonces, para que un contribuyente esté obligado a hacer la retención debe contar con un servicio en el cual se ponga personal a su disposición. Básicamente, esto significa que la retención del 6% del IVA no aplica para todos los servicios, sino únicamente aquellos en los que se ponga personal a disposición del cliente.

Además de esto, el SAT también aclaró otro punto importante: sí habrá retención de IVA cuando las funciones del personal sean aprovechadas directamente por el contratante.

Pero en ningún momento se hace referencia al outsourcing. Esto es especialmente extraño si tomamos en cuenta que esta figura de la retención del 6% al IVA era, originalmente, sobre outsourcing.

¿Por qué el criterio de la retención de 6% de IVA no habla de outsourcing?

Durante la dictaminación sobre la reforma, la comisión de hacienda y crédito público de la Cámara de Diputados decidió eliminar las referencias al outsourcing o subcontratación. La decisión de eliminar estas referencias tiene tiene que ver con la forma en la que se define la subcontratación laboral en la Ley Federal del Trabajo. En su artículo 15-A, la ley define las características de este tipo de trabajo. El problema es que la definición es muy restringida y no corresponde con los casos de outsourcing en la vida real. Por eso, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados decidió eliminar las referencias a esta figura en su dictaminación. Así, el nuevo criterio no habla específicamente de outsourcing, sino de figuras en las que se pone personal a disposición del cliente. Con esto hay más herramientas para combatir la evasión fiscal.

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